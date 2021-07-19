Бракованные угольные вставки стали причиной массовых остановок троллейбусов в Самаре

Самара, 19 июля. В последние дни массовым явлением на улицах областного центра стали остановившиеся посреди дороги троллейбусы. Антураж неизменно дополняет водитель, который находится на крыше транспортного средства и возится с токоприемниками.

Корреспондент ФАН, проехавший по Московскому шоссе, лично наблюдал четыре подряд остановившихся таким образом троллейбуса на протяжении буквально пары километров.

Департамент транспорта г. Самары объяснил, что причиной тому — поставка бракованных деталей от недобросовестного поставщика. Речь об угольных вставках для токосъемников. По словам чиновников, вставки изнашиваются после того как троллейбус проезжает 4-5 км, в то время как качественная деталь рассчитана на 400-500 км эксплуатации.

Дептранс заявил, что бракованная партия товара не будет оплачена до тех пор, пока поставщик не заменит ее на качественную.

twitter.com / Официальный аккаунт Дептранса г.о. Самара

Ранее ФАН сообщал о начале эксплуатации в Самаре новых троллейбусов «Адмирал». Машины работают на 4-м маршруте, связывающем микрорайон Металлург с железнодорожным вокзалом.