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iPhone с ароматом кофе и ванили появился в России
Общество
iPhone с ароматом кофе и ванили появился в России
Prt Scr youtube.com  /  Caviar iPhone

Москва, 19 июля. Моддинг-ателье Caviar презентовало «кофейные» iPhone 13 Eco.

Предприятие по производству премиальных версий мобильных телефонов Caviar показало общественности обновленную серию iPhone, украшенную пряностями и деревянными вставками. Об этом пишет iXBT.

Новая коллекция бренда называется iPhone 13 Pro Eco. Создатели «зеленого» смартфона обещают покупателям насыщенный аромат молотого кофе, ванили, а также бутонов роз и горных ромашек с Альпийских гор.

Отмечается, что все добавленные элементы соединяются с основой телефона с помощью экологичных веществ, не содержащих вредных химических добавок.

Серия Caviar включает модели Vanilla Coffee, Alpine Cornflower, Spicy Rose и Alpine Chamomile. В компании заявляют о сохранении приятного аромата девайсов в течение трех месяцев со дня покупки с возможностью его «продления». Линейка лимитирована и ограничивается 99 моделями каждой вариации. Стоимость iPhone 13 Pro Eco начинается от 359 тыс. рублей.

Интернет-юзеры недавно сравнили размеры новых моделей iPhone с габаритами предыдущей версии гаджета. В этом им помогли разобраться чехлы.

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