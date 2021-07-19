Пассажиры аварийно севшего под Томском Ан-28 получили компенсацию

Томск, 19 июля. Авиакомпания «СиЛА» выплатила пассажирам компенсацию за причиненный моральный вред. Пережившие жесткую посадку люди получили по 100 тысяч рублей.

Инцидент произошел, когда самолет Ан-28 совершал полет из Кедрового в Томск. В какой-то момент экипаж перестал выходить на связь. Спасатели выдвинулась на поиски воздушного судна и обнаружили его по сработавшему ранее аварийному маячку.

Все пассажиры остались живы. Пилот смог посадить самолет с неработающими двигателями. Сам Ан-28 после жесткой посадки перевернулся на крышу. Два человека попали в больницу. Руководство авиакомпании приняло решение возместить ущерб всем пассажирам. Сумма выплат составила 1,5 миллиона рублей.

Тем временем дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском взял на контроль центральный аппарат СК.