МХАТ заключил новый контракт с Ольгой Бузовой

Москва, 19 июля. Московский художественный академический театр имени Горького заключил новый контракт с телеведущей Ольгой Бузовой, которая в начале лета сыграла в спектакле «Чудесный грузин».

Знаменитость вышла на сцену легендарного театра, исполнив роль Беллы Шанталь. У бывшей ведущей скандального реалити «Дом-2» было два спектакля в июне. В сентябре запланированы еще показы «Чудесного грузина».

Согласно договору на сайте госзакупок, МХАТ решил продолжить работу с Бузовой. Артистке заплатят 234 044 рубля за два спектакля, которые стоят в афише 17 и 18 сентября.

Новость об участии знаменитости в новой постановке МХАТа была встречена неоднозначно. Поклонники поддержали звезду, которая давно грезила о сцене. При этом профессиональные артисты с настороженностью отнеслись к участию Бузовой в спектакле.