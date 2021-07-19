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МХАТ заключил новый контракт с Ольгой Бузовой
Общество
МХАТ заключил новый контракт с Ольгой Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 19 июля. Московский художественный академический театр имени Горького заключил новый контракт с телеведущей Ольгой Бузовой, которая в начале лета сыграла в спектакле «Чудесный грузин».

Знаменитость вышла на сцену легендарного театра, исполнив роль Беллы Шанталь. У бывшей ведущей скандального реалити «Дом-2» было два спектакля в июне. В сентябре запланированы еще показы «Чудесного грузина».

Согласно договору на сайте госзакупок, МХАТ решил продолжить работу с Бузовой. Артистке заплатят 234 044 рубля за два спектакля, которые стоят в афише 17 и 18 сентября.

Новость об участии знаменитости в новой постановке МХАТа была встречена неоднозначно. Поклонники поддержали звезду, которая давно грезила о сцене. При этом профессиональные артисты с настороженностью отнеслись к участию Бузовой в спектакле.

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