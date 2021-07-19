В ВВС Украины сообщили о массовом увольнении летчиков-испытателей

Киев, 19 июля. Увольнение боевых летчиков-испытателей из рядов Военно-воздушных сил Украины приобрело массовый характер. Об этом сообщил представитель ведомства Олег Гаврилко.

Украинский военный отметил, что в период за 2018-2020 год ВВС страны покинули 140 летчиков-испытателей. Кроме этого, уже в 2021 году рапорт об увольнении намерены подать еще 40 человек. Такая ужасная статистика связана с большой конкуренцией, которую создали другие военные ведомства, считает Гаврилко.

«Командование авиации частично поясняет увольнения пилотов внутренней конкуренцией с министерством внутренних дел из-за зарплаты», — уточнил представитель ВВС Украины.

Гаврилко подчеркнул, что минобороны страны обещает повышение зарплат военным летчикам, но никакого четкого решения и действий по этому вопросу так и не было предпринято.

Ранее сообщалось, что через 10 лет ВВС Украины могут превратиться в символическую структуру или вовсе исчезнут. В данный момент у страны почти нет авиапарка, кроме нескольких советских самолетов.