Умер народный артист Белоруссии композитор Андрей Мдивани

Минск, 19 июля. Знаменитый белорусский композитор Андрей Мдивани скончался в возрасте 83 лет. Похороны народного артиста Белоруссии пройдут на Восточном кладбище Минска в среду, 21 июля.

Об этом сообщило издание БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя Белорусского союза композиторов Виктора Кистеня. Предположительно, причиной смерти Мдивани стал инсульт. Точную причину установит экспертиза.

Андрей Мдивани родился 1 октября 1937 года в Тбилиси. В 1961 году он досрочно закончил училище, и его пригласили на работу в Смоленский драматический театр заведующим музыкальной частью. После музыкант работал в театрах Кирова, Дзержинска и Минска.

За успехи в области музыкального искусства композитору были присуждены две государственные премии. Кроме того, Андрей Юрьевич Мдивани является лауреатом специальной премии Президента Республики Беларусь за оперу «Маленький принц».