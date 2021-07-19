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Умер народный артист Белоруссии композитор Андрей Мдивани

  /   Обновлено: 19 июля 2021 14:00
Общество
Умер народный артист Белоруссии композитор Андрей Мдивани
pixabay.com

Минск, 19 июля. Знаменитый белорусский композитор Андрей Мдивани скончался в возрасте 83 лет. Похороны народного артиста Белоруссии пройдут на Восточном кладбище Минска в среду, 21 июля.

Об этом сообщило издание БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя Белорусского союза композиторов Виктора Кистеня. Предположительно, причиной смерти Мдивани стал инсульт. Точную причину установит экспертиза.

Андрей Мдивани родился 1 октября 1937 года в Тбилиси. В 1961 году он досрочно закончил училище, и его пригласили на работу в Смоленский драматический театр заведующим музыкальной частью. После музыкант работал в театрах Кирова, Дзержинска и Минска.

За успехи в области музыкального искусства композитору были присуждены две государственные премии. Кроме того, Андрей Юрьевич Мдивани является лауреатом специальной премии Президента Республики Беларусь за оперу «Маленький принц».

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белоруссия смерть композитор Андрей Мдивани
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