Россия предложила помочь наладить контакт между Венесуэлой и Колумбией

Богота, 19 июля. Россия предлагает свою помощь для установления диалога между Венесуэлой и Колумбией. Диппредставительство надеется, что разногласия между властями обеих стран удастся преодолеть. Об этом заявил российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе в интервью местным каналам Teleantioquia и Telecafe.

Rusia ofrece ayuda para que Colombia y Venezuela abran vía al diálogo. Los detalles acá ▶️ https://t.co/KpuoBjpll6 pic.twitter.com/8J6RoQhR41 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 18, 2021

Дипломат рассказал журналистам, что Россия открыта для того, чтобы сделать все возможное в сближении стран, а «подозрения, обвинения и другие вещи» вовсе не помогают процессу, при этом все будет зависеть от «воли Боготы и Каракаса».

Prt Scr www.facebook.com / Rusiacolombia

«Мы надеемся, что Колумбия и Венесуэла установят линию диалога, линию соприкосновения и преодолеют трудности, существующие между двумя государствами. На мой взгляд, отсутствие канала диалога между сторонами является очень негативным фактором», — сказал Тавдумадзе.

Конфликт Венесуэлы и Колумбии

Дипломатические отношения между Колумбией и Венесуэлой были разорваны 23 февраля 2019 года. Именно в этот день президент Николас Мадуро приказал представителям покинуть Боготу. Это случилось после того, как глава венесуэльской оппозиции и Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности лидера государства. Такие страны, как США и Колумбия, признали его временным президентом. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с Соединенными Штатами. В его поддержку высказались лидеры России, Китая, Кубы, Белоруссии и других стран.