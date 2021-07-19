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Россия и Никарагуа будут сотрудничать в области информационной безопасности

  /   Обновлено: 19 июля 2021 13:50
Политика
Россия и Никарагуа будут сотрудничать в области информационной безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

, 19 июля. Министры иностранных дел России и Никарагуа Сергей Лавров и Денис Монкада заключили соглашение о сотрудничестве в области международной информационной безопасности.

Об этом стало известно в ходе совместной пресс-конференции Лаврова и Монкады, которая состоялась в Москве.

В ходе ответов на вопросы представителей СМИ руководитель российского дипломатического ведомства осудил попытки зарубежного вмешательства во внутренние дела Никарагуа, для чего используются современные методы сетевых коммуникаций.

Ранее Лавров сообщил, что союзники России по ОДКБ в Центральной Азии не намерены предоставлять свою территорию для размещения военных баз США.

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