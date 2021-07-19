Кремль разграничил инвестклимат в России и дело Калви

Москва, 19 июля. Представитель президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможный эффект от дела Майкла Калви на инвестиционную привлекательность страны.

Судебное решение по делу создателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви не способно кардинально повлиять на бизнес-сообщество внутри государства, отмечает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Обеспечение общей инвестиционной привлекательности является одной из приоритетных задач России, добавляет заместитель руководителя администрации президента.

Представители зарубежного бизнеса наблюдают за развитием событий и постоянно зарашивают комментарии у российского президента. Владимир Путин много раз подчеркивал невозможность вмешательства государства в судебный процесс, отмечает Песков.

Майкл Калви является фигурантом уголовного дела, заведенного после хищения 2,5 млрд рублей у кредитной организации «Восточный».