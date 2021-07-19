В можайском Парке культуры изнасиловали студентку

Можайск, 19 июля. Семнадцатилетняя учащаяся техникума подверглась жестокому сексуальному насилию во время ночной прогулки. Как стало известно ФАН, несовершеннолетняя поздно ночью находилась в парке культуры и отдыха.

К стражам порядка 18 июля обратилась 42-летняя жительница Можайска, которая сообщила, что накануне, поздно ночью, неизвестный мужчина напал на ее дочь и под угрозой применения силы совершил половой акт. Начальник дежурной смены направил на место происшествия оперативно-следственную группу. Однако стражи порядка не смогли найти лицо, причастное к совершению преступления, как и улики, которые впоследствии помогли бы его раскрыть.

По данному факту силовики возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней». Блюстители закона прилагают все усилия для того, чтобы вычислить извращенца.

«Потерпевшая находилась в ночь на 18 июля в Парке культуры и отдыха «Можайская Ривьера». Примерно в 1 час 30 минут на нее напал неизвестный и изнасиловал, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он сорвал часть одежды и надругался. Ребенок дома сообщила матери о произошедшем. Женщина с утра обратилась за помощью в полицию».

На данный момент стражи порядка отрабатывают лиц, ранее судимых за аналогичные преступления и недавно освободившихся из мест лишения свободы.

«Пострадавшая учится на третьем курсе местного техникума. Ей 17-лет. Мама трудится уборщицей в одном из реабилитационных центров Московской области. 44-летний отец работает оператором лазерной резки на одном из заводов Одинцовского городского округа», — дополнил источник.

Если подозреваемый в совершении преступления будет установлен и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.