Сериал «Перевал Дятлова» будут показывать на HBO Max

Москва, 19 июля. Американский стриминговый сервис HBO Max приобрел права на трансляцию российского сериала «Перевал Дятлова». Показ запланирован в Латинской Америке.

В ближайшее время проект будет покорять австралийскую и латиноамериканскую аудиторию. Дистрибьютор Beta Film заключил контракт с компанией WarnerMedia для трансляции по Латинской Америке на сервисе HBO Max. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production, которая занималась производством сериала.

«Перевал Дятлова» рассказывает о студенческой группе, которая отправилась в турпоход на север Свердловской области. При неизвестных обстоятельствах все девять студентов под руководством Игоря Дятлова погибают. Спустя некоторое время после пропажи это дело берет под личный контроль майор КГБ Олег Костин.

Сериал одновременно рассказывает о походе студентов (нечетные серии) и о расследовании, которое активно ведут правоохранительные органы (четные серии).

Ранее стало известно об установке памятника, посвященного погибшей группе туристов на перевале Дятлова. Высота монумента составляет четыре метра.