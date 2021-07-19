Злоумышленник убил двух человек при стрельбе по медикам в США

Вашингтон, 19 июля. Стрельба и пожар в американском городе Тусон привели к гибели двух человек. Несколько детей пропали без вести.

Вооруженный мужчина сначала открыл огонь по работникам скорой помощи в местном парке. После чего приехал к горящему дому, который тушили пожарные, и начал по ним стрелять, сообщают американские СМИ.

Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, но во время побега на машине врезался в полицейский автомобиль. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, жертвами стрелка стали два человека. В горящем доме также нашли обгоревшее тело. Причастен ли стрелявший к гибели еще одного человека, не сообщается. Неизвестна также судьба проживающих в доме детей.

Психбольной американец ранее расстрелял полицейского при задержании.