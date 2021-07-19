Стал известен соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Москва, 19 июля. Определился соперник столичного «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка отборочного раунда главного клубного турнира Европы состоялась в Ньоне. Первый матч «Спартак» проведет на своем стадионе 3 или 4 августа. Ответная встреча состоится в Лиссабоне 10 июля.

Победитель двухматчевого противостояния попадет в плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит в групповом этапа Лиги Европы.