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Стал известен соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

  /   Обновлено: 19 июля 2021 13:24
Спорт
Стал известен соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 19 июля. Определился соперник столичного «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка отборочного раунда главного клубного турнира Европы состоялась в Ньоне. Первый матч «Спартак» проведет на своем стадионе 3 или 4 августа. Ответная встреча состоится в Лиссабоне 10 июля.

Победитель двухматчевого противостояния попадет в плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит в групповом этапа Лиги Европы.

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