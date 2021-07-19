Валерия устроила домашний концерт для внучки

Москва, 19 июля. Певица Валерия устроила домашний концерт для своей внучки Селин, которая с большим наслаждением слушала пение бабушки.

Знаменитость спела внучке пронзительную песню под аккомпанемент младшего сына — отца девочки Арсения Шульгина. На руках малышку держал супруг исполнительницы Иосиф Пригожин.

Селин с большим интересом наблюдала за Валерией и слушала ее, открыв рот. Еще больше привлек внимание ребенка музыкальный инструмент, на котором играл ее отец. Затем Пригожин шепнул внучке на ушко, предложив поцеловать бабушку. Селин после импровизированного концерта переместилась к Валерии на руки и стала нежиться в ее объятиях.

«Домашний концерт для моего самого дорогого на свете зрителя. Как Селинка всегда слушает музыку! Сначала внимательно смотрела мое выступление по ТВ, потом уже сами не могли остановиться — все пели ее и пели», — написала Валерия на своей странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от семейного концерта звезды и внимательности ее внучки. Интернет-пользователи, умилившись, оставили сотни теплых слов под видео.

Валерия стала бабушкой в начале этого года. Звезда неоднократно говорила, что получает колоссальное удовольствие от хлопот с внучкой. Она старается проводить с ней больше времени.