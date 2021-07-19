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Дмитрий Песков заявил о намерении привиться от коронавируса

  /   Обновлено: 19 июля 2021 13:24
Общество
Дмитрий Песков заявил о намерении привиться от коронавируса
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Москва, 19 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что планирует сделать прививку от коронавируса.

Официальный представитель российского лидера проходил лечение от COVID-19 в мае 2020 года. Ранее у него зафиксировали высокие титры антител. Однако после рекомендации специалистов Песков решил привиться от коронавируса вакциной «Спутник Лайт».

Пресс-секретарь президента России также указал на эффективность мер против COVID-19, которые принимают московские власти. Например, введение системы QR-кодов помогло организациям привить 60% сотрудников.

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