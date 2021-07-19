Интеллектуальная транспортная система за 890 млн рублей появится на Дону

Ростов-на-Дону, 19 июля. В Ростове прошел круглый стол, где обсудили вопросы автотранспортных перевозок. В процессе диалога было озвучено, что на разработку интеллектуальной транспортной системы региона будет выделено 890 млн рублей.

Заместитель регионального министра транспорта Дмитрий Беликов отметил, что проект рассчитан на 4 года.

В первые три года областные власти планируют потратить на реализацию проекта 650 млн рублей, поэтому, как отмечают чиновники, необходимо скорее завершить проектирование.

Новая система коснется создания центра управления, умных светофоров и видеофиксации, к которым добавится возможность контроля пассажиропотока и регулировки движения.

Как пояснили участники круглого стола, оборудование для мониторинга потоков было закуплено еще в прошлом году, и скоро его установят в здании управления.

Ранее ФАН сообщал, что городской департамент транспорта Ростова всерьез взялся за перевозчиков. После череды проверок 10 городских перевозчиков получили предписания об административных взысканиях.