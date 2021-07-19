Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 16:37
16:33
Происшествия
Франция выдала России мошенника, похитившего более 200 млн рублей
16:33
Весь мир
Алжир отозвал своего посла в Рабате на фоне нового конфликта с Марокко
16:29
Политика
Король Бельгии получил соболезнования от Путина в связи с трагическим наводнением
16:29
Общество
Экс-коммунальщик из Саранска присвоил 16 млн рублей от плательщиков за ЖКУ
16:29
Общество
Росавиация отклонила 230 заявок авиакомпаний на полеты в Египет
16:27
Общество
Профессор Пузырев объяснил, как защитить детскую психику во время развода
16:27
Экономика
Фермеры получат возможность продавать собственную продукцию «с грядки»
16:25
Происшествия
Труп мужчины с цепью на шее нашли на балконе в Петербурге
16:25
Происшествия
Две девочки и мальчик погибли в Подмосковье
16:23
Новороссия
Донбасс сегодня: ООС готовит операцию с привлечением ОБСЕ, солдаты ВСУ гибнут на минах
Все новости

Интеллектуальная транспортная система за 890 млн рублей появится на Дону
Общество
Интеллектуальная транспортная система за 890 млн рублей появится на Дону
Невские Новости  / 

Ростов-на-Дону, 19 июля. В Ростове прошел круглый стол, где обсудили вопросы автотранспортных перевозок. В процессе диалога было озвучено, что на разработку интеллектуальной транспортной системы региона будет выделено 890 млн рублей.

Заместитель регионального министра транспорта Дмитрий Беликов отметил, что проект рассчитан на  4 года.

В первые три года областные власти планируют потратить на реализацию проекта 650 млн рублей, поэтому, как отмечают чиновники, необходимо скорее завершить проектирование.

Новая система коснется создания центра управления, умных светофоров и видеофиксации, к которым добавится возможность контроля пассажиропотока и регулировки движения.

Как пояснили участники круглого стола, оборудование для мониторинга потоков было закуплено еще в прошлом году, и скоро его установят в здании управления. 

Ранее ФАН сообщал, что городской департамент транспорта Ростова всерьез взялся за перевозчиков. После череды проверок 10 городских перевозчиков получили предписания об административных взысканиях. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Интеллектуальная транспортная система за 890 млн рублей появится на Дону
транспорт ростов на дону минтранс РО интеллектуальная система управления
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru