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В Кремле рассказали о переговорах Путина и Байдена по Афганистану на саммите в Женеве
Политика
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Байдена по Афганистану на саммите в Женеве
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсуждали Афганистан на переговорах в Женеве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, афганский вопрос рассматривался в контексте вывода оттуда американских контингентов и растущей нестабильности в исламской республике.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее выступил за подключение Ирана и Индии к формату по Афганистану. По его словам, это помогло бы обогатить работу расширенной «тройки».

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