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Известного политика из Доминиканы подозревают в связи с убийцами президента Моиза
Весь мир
Известного политика из Доминиканы подозревают в связи с убийцами президента Моиза
Global Look Press  /  Tcharly Coutin / XinHua

Порт-о-Пренс, 19 июля. Известного доминиканского политика и бизнесмена Гонсало Кастильо Терреро подозревают в связи с организаторами убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. По сообщениям СМИ, ключевые фигуранты дела пользовались самолетом принадлежащей ему авиакомпании Helidosa. Об этом рассказало издание La Tabla.

В Сети появились фотографии, как борт с номерным знаком HI-949 перевозил главных организаторов покушения на президента: гаитянского врача Кристиана Санона, эквадорского финансиста Уолтера Вейнтемиллу, бывшего колумбийского военного Архангела Претеля Ортиса и венесуэльского подрядчика Антонио Интриаго.

По данным СМИ, самолетом этой же авиакомпании пользовалась и жена убитого президента — Мартин Моиз, когда вернулась в страну после больницы.

Ответ Кастильо

В авиакомпании Helidosa, принадлежащей Кастильо, пояснили, что действительно предлагали свои услуги подозреваемым в убийстве президента. Авиаперевозчик также отметил, что они занимаются частным бизнесом в странах Карибского бассейна и Центральной Америки и не узнают цели пассажиров, «поэтому им неизвестно, что эти люди были наемниками». Также в Helidosa подтвердили, что перевозили жену Моиза.

Гонсало Кастильо — известный доминиканский бизнесмен и политик, член партии «Освобождение Доминиканской Республики» (PLD). В 2012 году его назначили министром общественных работ и коммуникаций. В 2019 году он участвовал в выборах президента, но набрал только 37,46% голосов и занял второе место после кандидата от «Современной революционной партии» Луиса Абинадера, который получил поддержку в виде 52,5% голосов.

Убийство Моиза

Согласно информации силовых служб, налет на резиденцию планировался с ноября 2020 года в штаб-квартире охранной компании CTU Security в Майами. Изначально Моиза хотели похитить, чтобы к власти пришел нынешний премьер-министр. Главными организаторами выступали Клод Жозеф, врач Кристиан Санона и бывший сенатор Джона Жоэль Жозеф.

Среди ключевых участников заговора также называют президента CTU Антонио Интриаго, колумбийца, связанного с охранной компанией, Архангела Претеля, американца гаитянского происхождения Джеймса Солжема, Джонатана Ривера Гарсию и дипломата по фамилии Азкард. Еще упоминается имя политика и адвоката Пениля Гордона Дезира, который обеспечивал нападавших оружием.

Президента Гаити убили 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену.

Известного политика из Доминиканы подозревают в связи с убийцами президента Моиза
Федеральное агентство новостей  / 

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убийство гаити моиз
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