Известного политика из Доминиканы подозревают в связи с убийцами президента Моиза

Порт-о-Пренс, 19 июля. Известного доминиканского политика и бизнесмена Гонсало Кастильо Терреро подозревают в связи с организаторами убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. По сообщениям СМИ, ключевые фигуранты дела пользовались самолетом принадлежащей ему авиакомпании Helidosa. Об этом рассказало издание La Tabla.

En aquella oportunidad transportó al financista ecuatoriano Walter Veintemilla, al médico haitiano Christian Sanon, al exmilitar colombiano Arcangel Pretel Ortiz y al contratista venezolano Antonio Intriago.

Ayer lo hizo con Martine Moïse a su regreso de un hospital en #Miami. pic.twitter.com/wl6rEnZ4tY — La Tabla (@latablablog) July 18, 2021

В Сети появились фотографии, как борт с номерным знаком HI-949 перевозил главных организаторов покушения на президента: гаитянского врача Кристиана Санона, эквадорского финансиста Уолтера Вейнтемиллу, бывшего колумбийского военного Архангела Претеля Ортиса и венесуэльского подрядчика Антонио Интриаго.

По данным СМИ, самолетом этой же авиакомпании пользовалась и жена убитого президента — Мартин Моиз, когда вернулась в страну после больницы.

#Tablazo El avión ejecutivo en el que retornó ayer a #Haití la viuda del presidente Jovenel Moise, es el mismo usado para trasladar el 21MAY, a los organizadores del magnicidio. Se trata del Cessna Citation Mustang, de 4 puestos, siglas #HI949, propiedad de dominicana Helidosa. pic.twitter.com/x5bsMDka9S — La Tabla (@latablablog) July 18, 2021

Ответ Кастильо

В авиакомпании Helidosa, принадлежащей Кастильо, пояснили, что действительно предлагали свои услуги подозреваемым в убийстве президента. Авиаперевозчик также отметил, что они занимаются частным бизнесом в странах Карибского бассейна и Центральной Америки и не узнают цели пассажиров, «поэтому им неизвестно, что эти люди были наемниками». Также в Helidosa подтвердили, что перевозили жену Моиза.

Гонсало Кастильо — известный доминиканский бизнесмен и политик, член партии «Освобождение Доминиканской Республики» (PLD). В 2012 году его назначили министром общественных работ и коммуникаций. В 2019 году он участвовал в выборах президента, но набрал только 37,46% голосов и занял второе место после кандидата от «Современной революционной партии» Луиса Абинадера, который получил поддержку в виде 52,5% голосов.

Убийство Моиза

Согласно информации силовых служб, налет на резиденцию планировался с ноября 2020 года в штаб-квартире охранной компании CTU Security в Майами. Изначально Моиза хотели похитить, чтобы к власти пришел нынешний премьер-министр. Главными организаторами выступали Клод Жозеф, врач Кристиан Санона и бывший сенатор Джона Жоэль Жозеф.

Среди ключевых участников заговора также называют президента CTU Антонио Интриаго, колумбийца, связанного с охранной компанией, Архангела Претеля, американца гаитянского происхождения Джеймса Солжема, Джонатана Ривера Гарсию и дипломата по фамилии Азкард. Еще упоминается имя политика и адвоката Пениля Гордона Дезира, который обеспечивал нападавших оружием.

Президента Гаити убили 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену.