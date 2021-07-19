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Турчак поручил увеличить количество сельскохозяйственных рынков в регионах

  /   Обновлено: 19 июля 2021 13:15
Политика
Турчак поручил увеличить количество сельскохозяйственных рынков в регионах
er.ru  /  Пресс-служба партии «Единая Россия».

Москва, 19 июля. Количество сельскохозяйственных рынков и ярмарок в регионах необходимо увеличить в два раза, считает секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак.

Губернаторам-секретарям региональных отделений ЕР поручено создать все условия, чтобы количество ярмарок стало больше. По словам Турчака, сельскохозяйственные рынки способствуют поставке продуктов от производителей напрямую потребителю по наименьшей стоимости.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» рассмотрит способы сдерживания продуктовых цен. Для решения проблемы планируется создать рабочую группу.

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единая россия сельское хозяйство турчак
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