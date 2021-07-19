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Песков обозначил круг задач для кураторов от правительства в регионах

  /   Обновлено: 19 июля 2021 13:11
Экономика
Песков обозначил круг задач для кураторов от правительства в регионах
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 19 июля. Назначенные регионам кураторы от правительства не будут брать на себя функции полпредов президента в округах, о чем заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал круг задач, которые будут выполнять представители правительства в регионах. По его словам, кураторы не будут брать на себя функции полпредов, в круг их задач входит только экономическое развитие.

«Безусловно, об этих планах председатель правительства информировал главу государства заблаговременно», — отметил Песков.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировал российского президента Владимира Путина о планах закрепить за вице-премьерами кураторство над округами

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