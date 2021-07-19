Песков обозначил круг задач для кураторов от правительства в регионах

Москва, 19 июля. Назначенные регионам кураторы от правительства не будут брать на себя функции полпредов президента в округах, о чем заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал круг задач, которые будут выполнять представители правительства в регионах. По его словам, кураторы не будут брать на себя функции полпредов, в круг их задач входит только экономическое развитие.

«Безусловно, об этих планах председатель правительства информировал главу государства заблаговременно», — отметил Песков.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировал российского президента Владимира Путина о планах закрепить за вице-премьерами кураторство над округами