Инфляция в Судане снова набирает рост

Хартум, 19 июля. Годовой уровень инфляции в Судане превысил 400%, согласно сообщению официального суданского агентства SUNA. Одновременно растет недовольство населения увеличением цен на фоне ряда экономических реформ, поддерживаемых Международным валютным фондом.

«Годовые темпы инфляции выросли, достигнув 412,75% в июне 2021 года. Месяцем ранее данные показатели составляли 378,79%, поднявшись, таким образом, на 33,96 пункта», - говорится на сайте SUNA со ссылкой на заявление правительства.

Данная ситуация вызвана ростом цен, в том числе на продукты питания, добавлено в сообщении официального новостного агентства.

Судан переживает трудный период после свержения бывшего президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года, произошедшего в результате массовых протестов на фоне ухудшающихся условий жизни. Сформированное в августе 2019 года переходное правительство обязалось восстановить экономику, которая на протяжении десятилетий находилась под давлением санкций США.

В последние месяцы Судан отменил субсидии на топливо и провел либерализацию национальной валюты в целях борьбы с черным рынком. Данные меры, бьющие по кошельку простых граждан, входят в программу реформ, поддерживаемых МВФ в целях сокращения долгового бремени восточноафриканского государства. «Парижский клуб», крупнейший кредитор Судана, объявил 16 июля об аннулировании большей части задолженности, чтобы помочь Хартуму вернуться на международную арену.

Однако экономическая политика властей уже не раз приводила к массовым протестам в столице и регионах. Сотни демонстрантов выходят на улицы, чтобы потребовать отставки переходного правительства во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком.