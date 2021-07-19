Военные медики ЦВО начали прием пациентов в мобильном госпитале в Хакасии

Черногорск, 19 июля. Врачи мобильного госпиталя ЦВО, который развернули в Хакасии, начали прием пациентов, заболевших коронавирусом. Об этом сообщают в Минобороны России.

Переносной медицинский пункт расположили на территории реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске. Военные медики согласовали с гражданскими специалистами порядок проведения работ.

«Поступившие граждане были осмотрены медиками. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных специалистов», — уточнили в военном ведомстве.

Мобильный госпиталь снабжен всем самым необходимым для оказания помощи больным. Военные медики имеют доступ к современному медицинскому оборудованию, включая аппараты ИВЛ, рентген и УЗИ. Также в распоряжении врачей целая лаборатория для анализа крови и запас лекарственных средств.

Военный медицинский центр включает в себя 67 врачей ЦВО, приемный сектор, а также отделения анестезиологии, реанимации, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое. Кроме этого, госпиталь рассчитан на 100 койко-мест.