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Минпромторг потребует установить связь между ценами поставщиков и ретейлеров

  /   Обновлено: 19 июля 2021 13:29
Экономика
Минпромторг потребует установить связь между ценами поставщиков и ретейлеров
Невские Новости  /  Александр Щербаков

Москва, 19 июля. Минпромторг РФ сделал заявление, что будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы сокращение цен на овощи у производителей отражалось на ценниках в магазинах.

Сокращение стоимости у поставщиков должно транслироваться в цены на полках российских магазинов. Минпромторг будет требовать от представителей ретейла исполнения этого поручения, передает РИА Новости.

«Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали», — заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Добиться сокращения продовольственных цен может позволить запуск экспортных пошлин и стимулирование бизнеса. Об этом ранее заявил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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овощи минпромторг ретейлеры
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