Гендиректор «Крыльев Советов»: О продаже клуба китайцам не может быть и речи

На этой неделе стартует чемпионат России по футболу в РПЛ. Самарские «Крылья Советов» вернулись в высшее футбольное общество после триумфального сезона в ФНЛ, где заняли первое место и установили массу рекордов турнира, и в Кубке России, где дошли до финала. О перспективах команды и российского чемпионата корреспондент ФАН поговорил с генеральным директором «Крыльев Советов» Вадимом Андреевым.

— Вадим Юрьевич, вам не кажется, что ажиотажа перед стартом сезона вокруг «Крыльев» чересчур много? Не получится ли так, что реальность окажется куда прозаичнее ожиданий? Не будет слишком больно падать?

— Это же спорт! Как можно настраивать спортсменов на невысокие цели? Нужно настраиваться на успешный результат. Может, и не придется никуда падать. Если бояться упасть, зачем тогда вообще выходить на соревнования?

— Команде удалось сохранить всех лидеров, есть несколько новичков, но есть еще пара человек, о которых ходят слухи, что они могут оказаться в команде. Речь, в частности, о спартаковце Максиме Глушенкове.

— Скрывать не буду, Максим нам интересен, мы следим за ситуацией и участвуем в ней. Участвуем не только мы. Поэтому сейчас сказать что-то более определенное сложно.

— До старта чемпионата — неделя. С командой все сборы прошел 16-летний Сергей Пиняев, но у него до сих пор нет контракта…

— Понятно, что в этом возрасте для нашей команды Сергей будет приобретением на перспективу. Например, на замену Антону Зиньковскому. Они играют на схожих позициях и в схожем стиле. Я думаю, эта ситуация разрешится в самое ближайшее время. Тянуть с решением до закрытия трансферного окна не будем.

— Команде удалось сохранить всех лидеров, есть приобретения, но при этом финансирование клуба из бюджета региона сильно сокращено. Как обеспечивать жизнедеятельность клуба в таких условиях?

— Я сейчас со своими помощниками готовлю концепцию минимизации бюджетных средств. Там будет достаточно много вариантов привлечения внебюджетных источников дохода.

— Создание такой концепции было условием вашего назначения на эту должность?

— Нет. Но сама жизнь подталкивает к ее необходимости. К тому же моя научная специализация, я на эту тему писал диссертацию, связана с клубами Восточной Европы.

— Какие-то идеи уже можете озвучить?

— Не хочется, чтобы это было воспринято как уже готовый проект, который остается только реализовать. Для исполнения многих идей требуется коллаборация с правительством региона и руководством стадиона. Шаги в этом направлении уже есть. Например, хотим на части территории «Солидарность Арены» построить парк развлечений американского типа «Путешествие на Марс». Очень хотелось бы осуществить ряд совместных инвестиционных проектов с китайцами. Например, «Крылья Советов» провели бы предсезонный сбор в Поднебесной, китайские производства получили бы льготы в особой экономической зоне на территории региона, а освободившиеся средства направили на развитие клуба.

— Речь только о партнерстве или возможной продаже клуба китайцам?

— Нет, конечно, о продаже и речи быть не может. Мы говорим только об инвестициях и совместных проектах. Но здесь еще многое зависит от развития ситуации с COVID-19. Пока, к сожалению, она такова, что планы эти — весьма отдаленные.

— А если говорить о самом ближайшем будущем, кто будет титульным спонсором?

— Сейчас нам удалось подписать соглашения о сотрудничестве с компанией «СОГАЗ» и банком «Солидарность». А титульным спонсором будет, скорее всего, одна из беттинговых компаний. Какая именно, скоро узнаете.

— Местные девелоперы подарили клубу новый автобус. Он раскрашен в той же стилистике, что и новый дизайн игровой формы «Крыльев». Это визуальная «фишка» команды на предстоящий сезон?

— Да, конечно, наши маркетологи трудятся в полную силу. У клуба, команды должен быть узнаваемый стиль. Кроме того, по просьбам болельщиков символику «Крыльев» и новый стиль внедряем на «Солидарность Арене». По этому поводу мы достигли понимания с руководством стадиона, будем уходить от серости к клубным цветам. Уже выложили на одной из трибун ромбик «Крыльев Советов» из кресел. Через неделю на первом матче сезона вы увидите еще немало новшеств.

— На крыше стадиона появилась крупная надпись «Солидарность Самара Арена». Она вызвала противоречивые отзывы в интернете. Кто-то даже сравнил это с подписанными кастрюлями на кухне пионерского лагеря.

— Сколько людей, столько и мнений. Мне лично эта надпись нравится. Может быть, потому что именно я был ее инициатором. Это был мой проект, когда я еще работал в банке.

— Может быть, стоило надпись нанести светоотражающей краской, чтобы ночью ее было видно с самолета?

— Ее и так видно с самолета, заходящего на посадку. На это в том числе и был расчет. Но при свете дня. Что касается темного времени суток, то была идея нанести надпись дорожной краской. Но она несмываемая. А соглашение с банком о брендировании арены заключено на три года.

— Как вы относитесь к предлагаемой реформе чемпионата России? Пойдет ли она на пользу региональным клубам?

— Если честно, у меня до сих пор не было времени вникнуть в детали предполагаемых изменений. Ознакомился бегло и знаю реакцию коллег. Абсолютное большинство едины в том мнении, что эти реформы — в пользу топ-клубов. Они будут чаще играть между собой, а остальные — довольствоваться играми с середняками и аутсайдерами. Если предложенные изменения принять, то богатые станут еще богаче, а бедные — еще беднее. Это не значит, что нужно оставить все как есть, реформы, очевидно, назрели, что-то надо обязательно менять. Но как именно — требует детального и широкого обсуждения.