Эмин Агаларов раскрыл, сколько его семья тратит на содержание частного самолета

Москва, 19 июля. Певец и бизнесмен Эмин Агаларов, известный под псевдонимом Emin, рассказал, во сколько его семье обходится содержание частного самолета.

Формально лайнер принадлежит отцу музыканта, предпринимателю Аразу Агаларову, однако исполнитель часто пользуется самолетом для деловых поездок. По словам Агаларова-младшего, стоимость воздушного судна составляет 35 миллионов долларов. Кроме того, частный самолет требует постоянных трат на содержание.

«Парковка в Шереметьево самая дорогая. Мы узнавали, там стоимость ангара, чтобы самолет не был подвержен каким-то условиям — это примерно 1,5 миллиона долларов в год», — поделился Emin в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.

Певец рассчитывает приобрести собственный частный самолет в ближайшие пять лет. Артист отметил, что аренда лайнера, который ему нравится, стоит около 10 тысяч евро за летный час. Чтобы добраться до столицы родного Азербайджана, придется потратить 50-60 тысяч евро, уточнил Агаларов. Собственный самолет обойдется в два раза дешевле, добавил исполнитель.

Отец Эмина Агаларова признавался, что не собирается заранее делить свои миллиарды между детьми. По мнению Агаларова-старшего, Emin и его сестра сами разберутся с наследством.