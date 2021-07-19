Песков анонсировал совещание Путина по нацпроектам

Москва, 19 июля. Российский президент Владимир Путин соберет совет по национальным проектам 19 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, во время совещания с докладом выступит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вице-премьеры также отчитаются президенту о прогрессе по своим направлениям, добавил Песков.

Пресс-секретарь лидера ранее рассказал о переговорах Путина и спецпредставителя президента США по климатическим вопросам Джона Керри. По его словам, политики обсудили Парижское соглашение и сокращение вредных выбросов.