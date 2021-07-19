Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 13:36
13:34
Политика
Партия Санду получила 63 из 101 мандата в парламенте Молдавии
13:33
Технологии
Роскосмос примет решение об облике российской орбитальной станции до конца июля
13:29
Происшествия
Жительница Новгородской области пойдет под суд за «резиновую квартиру»
13:23
Общество
Первая репетиция Дня ВМФ состоялась в Севастополе
13:22
Общество
Сериал «Перевал Дятлова» будут показывать на HBO Max
13:21
Происшествия
Злоумышленник убил двух человек при стрельбе по медикам в США
13:19
Спорт
Стал известен соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
13:18
Общество
Токаев поручил проработать вопрос поставок и выпуска «Спутника Лайт» в Казахстане
13:18
Шоу-бизнес
Валерия устроила домашний концерт для внучки
13:15
Общество
Дмитрий Песков заявил о намерении привиться от коронавируса
Все новости

Песков анонсировал совещание Путина по нацпроектам
Политика
Песков анонсировал совещание Путина по нацпроектам
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 19 июля. Российский президент Владимир Путин соберет совет по национальным проектам 19 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, во время совещания с докладом выступит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вице-премьеры также отчитаются президенту о прогрессе по своим направлениям, добавил Песков.

Пресс-секретарь лидера ранее рассказал о переговорах Путина и спецпредставителя президента США по климатическим вопросам Джона Керри. По его словам, политики обсудили Парижское соглашение и сокращение вредных выбросов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков анонсировал совещание Путина по нацпроектам
путин песков мишустин нацпроекты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru