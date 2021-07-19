Уничтожение военной промышленности Украины вышло на финишную прямую

На днях украинский парламент принял закон о ликвидации «Укроборонпрома». Госконцерн будет реорганизован и разделен на два холдинга. По мнению аналитиков, это не сделает его работу эффективнее, но в будущем поможет ставленникам Запада выполнить главную задачу — окончательно добить военно-промышленный комплекс страны. Корреспондент ФАН передает из Киева.
О необходимости ликвидации «Укроборонпрома» эксперты и иностранные советники в кабмине говорили давно. Концерн, являвшийся украинским аналогом российского «Ростеха», в последнее время приносил ежегодные убытки от 300 до 500 млн гривен, а общие долги входящих в него предприятий превышали 10 млрд гривен (3,5 млрд долларов). Работники предприятия получали по 3-5 тысяч гривен в месяц (9-15 тыс. рублей), а то и вовсе оставались без зарплат. На это обратил внимание президент страны Владимир Зеленский. В 2019-м он приехал в Харьков и был повергнут в шок от новости, что завод имени Малышева — некогда крупнейший производитель бронетехники в стране — за десять лет построил для ВСУ лишь один танк.
«А ведь в советское время завод выпускал по 900 танков в год!» — сокрушался Зеленский.
Он распорядился поменять руководство концерна: вместо «соросенка» Айвараса Абромавичюса гендиректором «Укроборонпрома» поставили экс-главу Херсонской области Юрия Гусева. А в набсовет концерна вновь понапихали тех же «соросят» — вплоть до журналиста-зачинщика Майдана Мустафы Найема (уволен только в мае 2021-го).
Еще более неприятная история произошла и с предприятием «Мотор Сич»: в него Китай хотел инвестировать миллиарды долларов, но США расценили это как вопрос своей нацбезопасности. Вашингтон заморозил программу военной помощи Украине и остановил выдачу лицензий на поставку оружия и боеприпасов Киеву. В итоге Антимонопольный комитет Украины запретил продавать акции Китаю, а кабмин распорядился начать приватизацию предприятия «Мотор Сич». Китайцы в ответ подали в арбитражный суд иск на 3,5 млрд долларов.
Под приватизацию отдали и госзавод «Буревестник», который входил в «Укроборонпром» и ранее производил аппараты ИВЛ. В период пандемии и резко возросшей потребности в аппаратах в мире Украина не восстановила их производство у себя, а закупала ИВЛ за границей. По мнению киевских экспертов, это ясно показывает, что проводники внешнего управления проводят политику, направленную на доведение до убыточности предприятий украинского ВПК. После этого их объявляют банкротами и пускают с молотка. В июне так произошло с Черноморским судостроительным заводом в Николаеве, который просуществовал 106 лет и до Евромайдана выпускал современные военные фрегаты.
Как сообщил на брифинге военный аналитик Олег Жданов, ликвидация «Укроборонпрома» не предполагает создания внутреннего и внешнего рынка вооружений с возможностью активизации продаж оружия.
«На мой взгляд, принятие Верховной радой закона №3822 о ликвидации «Укроборонпрома» принципиально ничего не изменит. Из одного концерна делают два. Ликвидируют «Укроборонпром» как юрлицо и тут же из предприятий, входивших в его состав, создадут два концерна: аэрокосмический и концерн тяжелого машиностроения. Фактически вся реорганизация сводится к тому, что разделяются финансовые потоки, вот и все. А дальше ни процедуры упрощения, ни создания внутреннего и внешнего рынка вооружений с возможностью активизации продаж и т. д.» — указал Жданов.
В целом, считает аналитик, после разрыва связей с РФ в 2014 году украинский ВПК непрерывно деградирует.
«Сегодня он больше не способен выпускать сложные, функционально законченные системы вооружения. Оставшиеся в стране на плаву предприятия влачат жалкое существование. На них идет свертывание производства и перепрофилирование оборонных площадок. За последние семь лет произошло стремительное разрушение и развал всего того советского задела, который оставался на Украине с 1990-х, — заявил Жданов. — Украина уже неспособна производить даже такое простейшее оружие, как миномет. Модернизация старого советского оружия — единственная опция, которую сохранил наш ВПК. Страна уже не способна за счет собственных возможностей вооружать армию и флот. Режим Зеленского пытается заключать контракты с западными разработчиками и покупать у них оружие. Но все упирается в мизерные возможности украинского бюджета, а также нежелание старших партнеров поставлять украинцам большинство видов вооружений».
По мысли украинского эксперта, Киеву по примеру цивилизованных стран стоило бы полностью отдать «Укроборонпром» на приватизацию: сначала ликвидировать, а потом приватизировать.
«В оборонке США госсектор составляет 0%, в Великобритании, Франции и Израиле — также 0%, в Германии — всего 5%, но там государство контролирует лишь производство пороха и взрывчатки. Все ведущие страны сначала создали внутренний сектор вооружений, дали в нем всем равные условия конкуренции, а теперь только выставляют технические задания и проводят тендеры, — говорит Жданов. — Вот вам пример здоровой конкуренции. А у нас получается, что внутри одного здания работники двух холдингов будут носить бумаги и деньги из одного кабинета в другой. Все так и останется зарегулированным в госсекторе. Создав два новых холдинга на базе одного «Укроборонпрома», власти просто разделили финансовые потоки на аэрокосмический и обычный. Вот и все».
Как заявил известный киевский экономист Алексей Кущ, ключевая причина неэффективности всех реформ в украинском ВПК заключается в коммерциализации государства.
«Сегодня в нашу систему госуправления массово приходят выходцы из коммерции, они считают, что бизнес-принципы могут эффективно работать и на уровне государства. Но это абсолютно ложное убеждение. Даже бизнес, когда разрабатывает цели создания предприятия, называет не только получение прибыли, но и получение социально-значимого эффекта. На уровне государства эта пропорция должна быть диаметрально противоположной. Главная задача государства — это социально-значимый эффект, а если это еще и приносит прибыль, то тоже хорошо. Ошибочность подходов к реформам на Украине приводит к проблемам и структурным деформациям во всех отраслях, в том числе в ВПК», — заявил Кущ.
Максимизация прибыли на примере «Укроборонпрома» означает, что теперь украинская армия будет покупать вооружение, произведенное в стране, по самой высокой цене.
«Получается, что государство, владея крупными активами по производству вооружения, зачем-то разделяет их надвое и ставит во главу угла максимизацию прибыли вместо того, чтобы обеспечивать свою армию оружием и амуницией по доступной цене. То есть ставится задача не вооружить ВСУ, а продать им вооружение как можно дороже, — сообщил Кущ. — Такие идеи приведут к окончательной деградации государства в военной сфере, поскольку оно должно финансировать и науку, и образование, и инновации, которые пока вообще не приносят прибыли. В отличие от бизнеса, государство должно работать на долгосрочную перспективу, а не измерять все исключительно уровнем рентабельности. На Украине, к сожалению, все наоборот».
Они откровенно обсуждали, сколько денег можно накрутить на поставках в госкорпорацию.
В переписках фигурировали имена директоров оборонных заводов и упоминалось имя Свинарчука-старшего, крышевавшего всю схему. Свинарчук — один из ближайших соратников экс-президента страны Петра Порошенко, бывший при нем замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. В июле 2020 года Подольский райсуд Киева признал видеосюжет о хищениях в «Укроборонпроме» «недостоверным и нарушающим неимущественные права семьи Свинарчуков».