Уничтожение военной промышленности Украины вышло на финишную прямую

На днях украинский парламент принял закон о ликвидации «Укроборонпрома». Госконцерн будет реорганизован и разделен на два холдинга. По мнению аналитиков, это не сделает его работу эффективнее, но в будущем поможет ставленникам Запада выполнить главную задачу — окончательно добить военно-промышленный комплекс страны. Корреспондент ФАН передает из Киева.

О необходимости ликвидации «Укроборонпрома» эксперты и иностранные советники в кабмине говорили давно. Концерн, являвшийся украинским аналогом российского «Ростеха», в последнее время приносил ежегодные убытки от 300 до 500 млн гривен, а общие долги входящих в него предприятий превышали 10 млрд гривен (3,5 млрд долларов). Работники предприятия получали по 3-5 тысяч гривен в месяц (9-15 тыс. рублей), а то и вовсе оставались без зарплат. На это обратил внимание президент страны Владимир Зеленский. В 2019-м он приехал в Харьков и был повергнут в шок от новости, что завод имени Малышева — некогда крупнейший производитель бронетехники в стране — за десять лет построил для ВСУ лишь один танк.

«А ведь в советское время завод выпускал по 900 танков в год!» — сокрушался Зеленский.

Он распорядился поменять руководство концерна: вместо «соросенка» Айвараса Абромавичюса гендиректором «Укроборонпрома» поставили экс-главу Херсонской области Юрия Гусева. А в набсовет концерна вновь понапихали тех же «соросят» — вплоть до журналиста-зачинщика Майдана Мустафы Найема (уволен только в мае 2021-го).

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Нет ничего странного, что развитие украинского ВПК за два года не сдвинулось ни на шаг, а некогда цветущие предприятия продолжили тихо умирать. В июне 2020 года на массовый протест вышли сотрудники авиазавода «Антонов». Выяснилось, что «соросята» в руководстве «Укроборонпрома» регулярно принимали решения не в пользу предприятия, а само оно уже шесть лет не получало заказов на постройку самолетов (они закончились сразу после Евромайдана). Эксперты констатировали, что реформирование оборонного комплекса идет под полным контролем Запада, отсутствие заказов у «Антонова» — прямое следствие внешнего управления «Укроборонпромом». Ведь его производственные мощности конкурируют с аналогичными мощностями в странах ЕС, а значит, «партнерам» выгодна лишь их остановка.

Еще более неприятная история произошла и с предприятием «Мотор Сич»: в него Китай хотел инвестировать миллиарды долларов, но США расценили это как вопрос своей нацбезопасности. Вашингтон заморозил программу военной помощи Украине и остановил выдачу лицензий на поставку оружия и боеприпасов Киеву. В итоге Антимонопольный комитет Украины запретил продавать акции Китаю, а кабмин распорядился начать приватизацию предприятия «Мотор Сич». Китайцы в ответ подали в арбитражный суд иск на 3,5 млрд долларов.

Под приватизацию отдали и госзавод «Буревестник», который входил в «Укроборонпром» и ранее производил аппараты ИВЛ. В период пандемии и резко возросшей потребности в аппаратах в мире Украина не восстановила их производство у себя, а закупала ИВЛ за границей. По мнению киевских экспертов, это ясно показывает, что проводники внешнего управления проводят политику, направленную на доведение до убыточности предприятий украинского ВПК. После этого их объявляют банкротами и пускают с молотка. В июне так произошло с Черноморским судостроительным заводом в Николаеве, который просуществовал 106 лет и до Евромайдана выпускал современные военные фрегаты.

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Новые задачи, которые озвучило руководство «Укроборонпрома» — создание двух ключевых холдингов («Оборонные системы Украины» и «Аэрокосмический холдинг»), жесткий аудит предприятий, по итогам которого их число падет вдвое, и работа на госзаказ. Аналитики указывают, что ликвидация «Укроборонпрома» нацелена не на стабилизацию ситуации в отрасли и не на налаживание производства. Его тактическая цель — создать видимость перемен в военной промышленности, а стратегическая — устранить конкурента на международном рынке и полностью перевести Украину к закупкам военной техники и боеприпасов на Западе. По мнению многих, пока руководство страны прекрасно справляется с работой и полностью отрабатывает свои миллионные зарплаты.

Как сообщил на брифинге военный аналитик Олег Жданов, ликвидация «Укроборонпрома» не предполагает создания внутреннего и внешнего рынка вооружений с возможностью активизации продаж оружия.

«На мой взгляд, принятие Верховной радой закона №3822 о ликвидации «Укроборонпрома» принципиально ничего не изменит. Из одного концерна делают два. Ликвидируют «Укроборонпром» как юрлицо и тут же из предприятий, входивших в его состав, создадут два концерна: аэрокосмический и концерн тяжелого машиностроения. Фактически вся реорганизация сводится к тому, что разделяются финансовые потоки, вот и все. А дальше ни процедуры упрощения, ни создания внутреннего и внешнего рынка вооружений с возможностью активизации продаж и т. д.» — указал Жданов.

В целом, считает аналитик, после разрыва связей с РФ в 2014 году украинский ВПК непрерывно деградирует.

«Сегодня он больше не способен выпускать сложные, функционально законченные системы вооружения. Оставшиеся в стране на плаву предприятия влачат жалкое существование. На них идет свертывание производства и перепрофилирование оборонных площадок. За последние семь лет произошло стремительное разрушение и развал всего того советского задела, который оставался на Украине с 1990-х, — заявил Жданов. — Украина уже неспособна производить даже такое простейшее оружие, как миномет. Модернизация старого советского оружия — единственная опция, которую сохранил наш ВПК. Страна уже не способна за счет собственных возможностей вооружать армию и флот. Режим Зеленского пытается заключать контракты с западными разработчиками и покупать у них оружие. Но все упирается в мизерные возможности украинского бюджета, а также нежелание старших партнеров поставлять украинцам большинство видов вооружений».

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«В оборонке США госсектор составляет 0%, в Великобритании, Франции и Израиле — также 0%, в Германии — всего 5%, но там государство контролирует лишь производство пороха и взрывчатки. Все ведущие страны сначала создали внутренний сектор вооружений, дали в нем всем равные условия конкуренции, а теперь только выставляют технические задания и проводят тендеры, — говорит Жданов. — Вот вам пример здоровой конкуренции. А у нас получается, что внутри одного здания работники двух холдингов будут носить бумаги и деньги из одного кабинета в другой. Все так и останется зарегулированным в госсекторе. Создав два новых холдинга на базе одного «Укроборонпрома», власти просто разделили финансовые потоки на аэрокосмический и обычный. Вот и все».

По мысли украинского эксперта, Киеву по примеру цивилизованных стран стоило бы полностью отдать «Укроборонпром» на приватизацию: сначала ликвидировать, а потом приватизировать.

Как заявил известный киевский экономист Алексей Кущ, ключевая причина неэффективности всех реформ в украинском ВПК заключается в коммерциализации государства.

«Сегодня в нашу систему госуправления массово приходят выходцы из коммерции, они считают, что бизнес-принципы могут эффективно работать и на уровне государства. Но это абсолютно ложное убеждение. Даже бизнес, когда разрабатывает цели создания предприятия, называет не только получение прибыли, но и получение социально-значимого эффекта. На уровне государства эта пропорция должна быть диаметрально противоположной. Главная задача государства — это социально-значимый эффект, а если это еще и приносит прибыль, то тоже хорошо. Ошибочность подходов к реформам на Украине приводит к проблемам и структурным деформациям во всех отраслях, в том числе в ВПК», — заявил Кущ.

Максимизация прибыли на примере «Укроборонпрома» означает, что теперь украинская армия будет покупать вооружение, произведенное в стране, по самой высокой цене.

«Получается, что государство, владея крупными активами по производству вооружения, зачем-то разделяет их надвое и ставит во главу угла максимизацию прибыли вместо того, чтобы обеспечивать свою армию оружием и амуницией по доступной цене. То есть ставится задача не вооружить ВСУ, а продать им вооружение как можно дороже, — сообщил Кущ. — Такие идеи приведут к окончательной деградации государства в военной сфере, поскольку оно должно финансировать и науку, и образование, и инновации, которые пока вообще не приносят прибыли. В отличие от бизнеса, государство должно работать на долгосрочную перспективу, а не измерять все исключительно уровнем рентабельности. На Украине, к сожалению, все наоборот».

facebook.com / Міністерство оборони України

Как отметили эксперты, ликвидация «Укроборонпрома» имела еще одну цель — окончательно похоронить расследование скандала, возникшего в 2019 году вокруг «дела Свинарчуков». В обнародованном весной 2019-го фильме-расследовании Bihus.info утверждалось, что сынучаствовал в продаже деталей предприятиям ВПК по завышенным в два-четыре раза ценам. Детали были либо завезены контрабандой из РФ, либо украдены из воинских частей ВСУ. По данным СМИ, размер хищений превышал 250 млн гривен. Тогда же была опубликована переписка между сыном Свинарчука, Игорем, и владельцами «серых» фирм, кормившихся вокруг «Укроборонпрома».Они откровенно обсуждали, сколько денег можно накрутить на поставках в госкорпорацию.

В переписках фигурировали имена директоров оборонных заводов и упоминалось имя Свинарчука-старшего, крышевавшего всю схему. Свинарчук — один из ближайших соратников экс-президента страны Петра Порошенко, бывший при нем замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. В июле 2020 года Подольский райсуд Киева признал видеосюжет о хищениях в «Укроборонпроме» «недостоверным и нарушающим неимущественные права семьи Свинарчуков».