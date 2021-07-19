Судан намерен возродить сельское хозяйство в районе Аль-Фашага на границе с Эфиопией

Хартум, 19 июля. Правительство штата Гедареф в восточном Судане объявило о возвращении сотен фермерских семей на их исконные земли в районе Аль-Фашага на границе с Эфиопией.

Местные жители получили возможность вернуться сюда впервые за 25 лет. Аль-Фашага площадью более 600 квадратных километров расположена на юго-востоке страны и представляет собой широкую равнину с плодородной почвой.

Власти штата Гедареф приступили к реализации программы возделывания земель в районе Вад-Коли, ранее занятом эфиопскими силами, сообщил губернатор Сулейман Али. По его словам, 2400 фермерских семей участвуют в правительственном проекте по развитию приграничной полосы и возвращенных территорий в Аль-Фашаге. Он отметил, что это лишь начало, и постепенно произойдет освоение всех земель, освобожденных суданской в 2021 году.

Во время своего визита в регион Сулейман подчеркнул, что правительство Гедарефа обязуется покрыть финансовые затраты на вспашку участков, предоставив десять сельскохозяйственных машин при поддержке Бюро закята. Стоимость проекта превысила 114 млн суданских фунтов.

«Это наша дорогая земля, которую мы смогли вернуть ценой невероятных усилий солдат. Многие отдали за нее свою жизнь, и в память о них мы должны ее восстановить», — заметил губернатор Гедарефа.

Суданская армия взяла под защиту весь район Аль-Фашага, а также значительную часть территории Малой Аль-Фашаги на восточном берегу реки Атбара. Всего возвращено более двух третей участка, ранее занятого эфиопами.

Сулейман объявил также о привлечении к проекту революционеров Сил Декларации свободы и перемен (СДСП) — правящей коалиции в Судане. Он отметил, что администрация штата обратилась к федеральным властям с просьбой профинансировать крупные молодежные программы в Аль-Фашаге.

Ранее высокопоставленные суданские чиновники редко посещали прилегающие к границе регионы, особенно в сельскохозяйственный сезон дождей, когда борьба за контроль становилась крайне напряженной. Визит губернатора в Аль-Фашагу длился более восьми часов. Его сопровождали официальные лица, включая секретаря Бюро закята, которое финансирует проект по возрождению и развитию приграничных территорий.