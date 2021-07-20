Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 03:17
03:15
Общество
Украинские абитуриенты массово провалили экзамены по истории
03:10
Общество
Вирусолог Хромых оценил иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной»
03:09
Политика
«Западная медиапропаганда»: МИД России отреагировал на соцопрос норвежской газеты
02:58
Политика
Депутат Рады назвал идиотом соратника Зеленского за издевательство над русскими
02:58
Общество
Глава Салехарда проинспектировал ремонт школ и детских садов в городе
02:46
Общество
Шахматисту Карпову присвоили звание почетного жителя греческого острова
02:42
Общество
Риелторы предложили дать работодателям в России право выдачи ипотеки сотрудникам
02:36
Шоу-бизнес
«Все забыть не может»: Бузову заподозрили в возобновлении романа с Давой
02:29
Политика
Китайский Sohu назвал Киев посмешищем после истории с Сергеем Шойгу
02:28
Происшествия
Испуганный аллигатор покусал упавшего велосипедиста во Флориде
Все новости

Рыбалка, лес, пляж: топ чистых озер Ленинградской области, где можно отдохнуть
Общество
Рыбалка, лес, пляж: топ чистых озер Ленинградской области, где можно отдохнуть
Prt Scr youtube.com  /  Rieltor Aiy

Жаркая погода держится в Петербурге и Ленинградской области уже довольно долго. Пока лето заканчиваться не собирается, но с пляжем и купанием пора поторопиться. Рассказываем, где можно хорошо отдохнуть, не выезжая за пределы ЛО.

Рыбалка, лес, пляж: топ чистых озер Ленинградской области, где можно отдохнуть
Prt Scr youtube.com  /  Vlad Krylov

Медное озеро (Меднозаводский разлив)

Медное озеро было создано искусственно в XVIII веке при строительстве Сестрорецких оружейных заводов. Оно расположено на Карельском перешейке во Всеволожском районе Ленинградской области. Заводы до нашего времени не дожили — производство перестало существовать. 

Зато чистый водоем, где можно приятно провести время в летний зной, остался. Теперь Медное озеро окружают не вредные для природы предприятия, а коттеджные поселки и садоводческие товарищества. Озеро популярно не только у жителей близлежащих районов, но и у петербуржцев и гостей Северной столицы.

Из главных достоинств — не только живописное место с богатой растительностью и чистая, пригодная для купания вода, но и автомобильная доступность — озеро находится всего в 17 км от КАД Санкт-Петербурга на Выборгском шоссе. Пляж на озере необорудованный, берег от дороги закрыт деревьями. Можно ловить рыбу на удочку.

Рыбалка, лес, пляж: топ чистых озер Ленинградской области, где можно отдохнуть
Prt Scr youtube.com  / Маргарита Медонецкая

Нестеровское озеро

Нестеровское озеро находится в поселке Шапки в Тосненском районе. Считается одним из лучших мест для отдыха. Природный водоем, выпаханный ледником, славится чистейшей родниковой водой.

Это озеро — самое посещаемое, поэтому в сезон на берегу водоема бывает очень многолюдно. Недалеко от озера действуют базы отдыха с комфортными номерами и питанием. Дорога до воды занимает всего 20 минут.

На восточном берегу озера находится дикий песчаный пляж, не имеющий урн, шезлонгов и кабинок для переодевания. У водоема можно разбить палатку и отдохнуть «дикарями». На озере не запрещено рыбачить: здесь можно выловить щуку, окуня, карася, ерша и плотву.

Рыбалка, лес, пляж: топ чистых озер Ленинградской области, где можно отдохнуть
wikipedia.org  / Kesoff / CC BY-SA 3.0

Озеро Царицыно

Озеро Царицыно находится в Тихвинском районе, в нескольких километрах к северу от Тихвина. Вблизи водоема находится поселок с таким же названием — Царицыно.

Живописная территория, прилегающая к озеру, является курортной. Вода в озере очень чистая и прозрачное — даже на глубине четко просматривается песчаное дно. Вода в этом озере обычно прохладная, но не свойственное региону жаркое лето подогрело и его.

Специалисты отмечают, что водоемы в Ленинградской области прогрелись сильнее, чем Черное море.

Рыбалка, лес, пляж: топ чистых озер Ленинградской области, где можно отдохнуть
Prt Scr youtube.com  /  Rieltor Aiy

Озеро Отрадное

Озеро находится на Карельском перешейке в Приозерском районе. Отрадное — это второе по величине водохранилище Карельского перешейка, которое располагается в бассейне реки Веселой. 

Территория имеет уникальную природу — берег водоема насчитывает 3,5 тысячи растений, в том числе и более 30 местных сортов яблонь. Пляж на озере дикий, окруженный многочисленными соснами. Вода чистая, а рыба, которой богат водоем, подплывает к самому берегу.

Рядом с озером выстроились базы отдыха. Людей приезжает много, поэтому палатку более чем на одну ночь поставить здесь проблематично. И плюсов — бесплатная рыбалка, грибные и ягодные места в лесах возле озера.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, какие критерии важны россиянам при выборе отеля для отдыха. В опросе приняли участие 1107 человек. Как оказалось, для большинства респондентов определяющим фактором стала локация. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Рыбалка, лес, пляж: топ чистых озер Ленинградской области, где можно отдохнуть
отдых ленинградская область озера медное озеро нестеровское озеро озеро царицыно озеро отрадное
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru