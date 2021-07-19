Особенности змеиной кожи вдохновили ученых на создание сверхчувствительного датчика

Токио, 19 июля. Знания об устройстве змеиной кожи помогли сотрудникам Института биомедицинских инноваций Терасаки разработать сверхчувствительный датчик.

Используемые на данный момент устройства такого плана помогают отслеживать различные функции организма. Некоторые из них проявляются в виде механической деформации кожи. Повышению уровня проводимости и стабильности датчиков способствует полимерная смесь PEDOT:PSS. Однако производительность приборов ухудшается из-за низкой растяжимости пленки.

Исследователи решили нагреть тонкий слой смеси PEDOT:PSS вместе с эластомерной лентой. После этого материал растянули, спровоцировав появление трещин. Открытые участки склеили вторым слоем PEDOT:PSS. Такой метод напоминает принцип работы змеиной кожи. Рептилии растягивают свое тело в несколько раз благодаря наличию чешуек.

Ученым из Израиля удалось создать датчик, который помог восстановить чувствительность поврежденной лапки крысы. Устройство имплантируется под кожу, передавая электрические импульсы в уцелевшие нервы.