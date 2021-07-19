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Особенности змеиной кожи вдохновили ученых на создание сверхчувствительного датчика
Наука
Особенности змеиной кожи вдохновили ученых на создание сверхчувствительного датчика
wikipedia.org/wiki  /  PD

Токио, 19 июля. Знания об устройстве змеиной кожи помогли сотрудникам Института биомедицинских инноваций Терасаки разработать сверхчувствительный датчик.

Используемые на данный момент устройства такого плана помогают отслеживать различные функции организма. Некоторые из них проявляются в виде механической деформации кожи. Повышению уровня проводимости и стабильности датчиков способствует полимерная смесь PEDOT:PSS. Однако производительность приборов ухудшается из-за низкой растяжимости пленки.

Исследователи решили нагреть тонкий слой смеси PEDOT:PSS вместе с эластомерной лентой. После этого материал растянули, спровоцировав появление трещин. Открытые участки склеили вторым слоем PEDOT:PSS. Такой метод напоминает принцип работы змеиной кожи. Рептилии растягивают свое тело в несколько раз благодаря наличию чешуек.

Ученым из Израиля удалось создать датчик, который помог восстановить чувствительность поврежденной лапки крысы. Устройство имплантируется под кожу, передавая электрические импульсы в уцелевшие нервы.

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