Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 13:35
13:34
Политика
Партия Санду получила 63 из 101 мандата в парламенте Молдавии
13:33
Технологии
Роскосмос примет решение об облике российской орбитальной станции до конца июля
13:29
Происшествия
Жительница Новгородской области пойдет под суд за «резиновую квартиру»
13:23
Общество
Первая репетиция Дня ВМФ состоялась в Севастополе
13:22
Общество
Сериал «Перевал Дятлова» будут показывать на HBO Max
13:21
Происшествия
Злоумышленник убил двух человек при стрельбе по медикам в США
13:19
Спорт
Стал известен соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
13:18
Общество
Токаев поручил проработать вопрос поставок и выпуска «Спутника Лайт» в Казахстане
13:18
Шоу-бизнес
Валерия устроила домашний концерт для внучки
13:15
Общество
Дмитрий Песков заявил о намерении привиться от коронавируса
Все новости

Пользователи Сети выложили анекдот о приглашении Шойгу на Украину
Политика
Пользователи Сети выложили анекдот о приглашении Шойгу на Украину
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 19 июля. Представители Службы безопасности Украины вызвали на допрос министра обороны России Сергея Шойгу, после чего в Сети начали появляться шутки про украинцев.

Украинская спецслужба решила допросить главу оборонного ведомства РФ после статьи российского президента Владимира Путина о русских и украинцах. Многих пользователей Сети эта новость насмешила. В Twitter появился анекдот на соответствующую тему.

«Украинцы прочитали статью Путина и поняли, что надежд на агрессию нет. Поэтому вызвали армию России повесткой», — пошутил пользователь соцсети.

Владимир Путин в своем материале отметил, что русские и украинцы всегда были одним народом. Президент также напомнил, что многие земли Украина получила от Советского Союза.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее отреагировал на предложение СБУ допросить Шойгу. По словам сенатора, это бессмысленная и нелепая инициатива.

Российская телеведущая Ольга Скабеева также иронично высказалась по поводу намерений украинской спецслужбы. Она написала в Telegram, что Сергей Шойгу приедет на допрос на танке, передает НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пользователи Сети выложили анекдот о приглашении Шойгу на Украину
украина путин шойгу сбу анекдот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru