Пользователи Сети выложили анекдот о приглашении Шойгу на Украину

Москва, 19 июля. Представители Службы безопасности Украины вызвали на допрос министра обороны России Сергея Шойгу, после чего в Сети начали появляться шутки про украинцев.

Украинская спецслужба решила допросить главу оборонного ведомства РФ после статьи российского президента Владимира Путина о русских и украинцах. Многих пользователей Сети эта новость насмешила. В Twitter появился анекдот на соответствующую тему.

«Украинцы прочитали статью Путина и поняли, что надежд на агрессию нет. Поэтому вызвали армию России повесткой», — пошутил пользователь соцсети.

Владимир Путин в своем материале отметил, что русские и украинцы всегда были одним народом. Президент также напомнил, что многие земли Украина получила от Советского Союза.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее отреагировал на предложение СБУ допросить Шойгу. По словам сенатора, это бессмысленная и нелепая инициатива.

Российская телеведущая Ольга Скабеева также иронично высказалась по поводу намерений украинской спецслужбы. Она написала в Telegram, что Сергей Шойгу приедет на допрос на танке, передает НСН.