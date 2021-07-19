Количество погибших при наводнении на западе Германии превысило 160 человек

Берлин, 19 июля. Власти Германии подтвердили число погибших из-за рекордного наводнения на западе страны. Жертвами стихии стали 164 человека.

Больше всего людей погибло в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Сильно пострадали и жители Северного Рейна — Вестфалии. Их число достигло 670 человек, более тысячи пропали без вести.

В настоящее время уровень воды в затопленных районах Германии стал падать. Рабочие приступили к восстановлению инфраструктуры. Власти обещали выделить на это 400 млн евро. При этом угроза для жизни местных жителей еще сохраняется, потому что вода уходит медленно.

Тем временем, немецкий метеоролог Ян Шенк ранее предупредил, что в ночь на воскресенье уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться.