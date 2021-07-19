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Грант Всемирного банка Судану достиг трех миллиардов долларов
Весь мир
Грант Всемирного банка Судану достиг трех миллиардов долларов
wikipedia.org  /  Victorgrigas / CC BY-SA 3.0

Хартум, 19 июля. Министр финансов Джибриль Ибрагим заявил, что грант Всемирного банка Судану увеличился с 2 до 3 млрд долларов. По его мнению, это повышает уверенность в отношении валютных запасов республики.

Глава Минфина пояснил, что изначально Хартум договорился с международной организацией The World Bank о выделении только 2 млрд долларов. Но стране удалось получить еще один в качестве безвозмездной субсидии.

Первое поступление проходит в рамках инициативы по поддержке Африканского рога. Второй транш пойдет на содействие странам, принимающим беженцев. Третий грант подразумевает взаимовыгодное сотрудничество между республикой и Всемирным банком.

В общей сложности все вышеперечисленные субсидии принесут в казну Судана дополнительный миллиард долларов. Джибриль Ибрагим пообещал потратить выделенные средства на электричество, здравоохранение, орошение и питьевую воду.

Министр финансов добавил, что планирует вступить в серьезные двусторонние переговоры с рядом стран, не входящих в Парижский клуб. По его словам, республике необходимо порядка 30 млрд долларов для разрешения внутренних проблем.

В конце июня Судан отменил официальный таможенный курс доллара. Девальвация валюты является одной из ряда экономических реформ, которые, как надеется Хартум, помогут ему выйти из затяжного кризиса.

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