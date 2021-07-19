Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 13:35
13:34
Политика
Партия Санду получила 63 из 101 мандата в парламенте Молдавии
13:33
Технологии
Роскосмос примет решение об облике российской орбитальной станции до конца июля
13:29
Происшествия
Жительница Новгородской области пойдет под суд за «резиновую квартиру»
13:23
Общество
Первая репетиция Дня ВМФ состоялась в Севастополе
13:22
Общество
Сериал «Перевал Дятлова» будут показывать на HBO Max
13:21
Происшествия
Злоумышленник убил двух человек при стрельбе по медикам в США
13:19
Спорт
Стал известен соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
13:18
Общество
Токаев поручил проработать вопрос поставок и выпуска «Спутника Лайт» в Казахстане
13:18
Шоу-бизнес
Валерия устроила домашний концерт для внучки
13:15
Общество
Дмитрий Песков заявил о намерении привиться от коронавируса
Все новости

Двухлетний мальчик погиб во время поездки на мотовездеходе в Нижегородской области
Происшествия
Двухлетний мальчик погиб во время поездки на мотовездеходе в Нижегородской области
 /  pixabay.com

Нижний Новгород, 19 июля. Жуткое ДТП произошло в Нижегородской области. Во время поездки на мотовездеходе погиб двухлетний ребенок.

По информации регионального ГУВД, во время движения мальчик с отцом находились на пассажирском сиденье. В какой-то момент водитель не смог удержать руль, после чего транспортное средство опрокинулось на правую сторону.

После падения ребенок сильно ударился головой. Медики не смогли спасти жизнь маленького пассажира, он скончался в нижегородской больнице.

За нарушение правил дорожного движения на водителя заведено уголовное дело.

Ранее ФАН писал о гибели подростка в Нижегородской области. В ДТП несовершеннолетний пассажир получил смертельные травмы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двухлетний мальчик погиб во время поездки на мотовездеходе в Нижегородской области
россия нижегородская область дтп с погибшими
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru