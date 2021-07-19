Двухлетний мальчик погиб во время поездки на мотовездеходе в Нижегородской области

Нижний Новгород, 19 июля. Жуткое ДТП произошло в Нижегородской области. Во время поездки на мотовездеходе погиб двухлетний ребенок.

По информации регионального ГУВД, во время движения мальчик с отцом находились на пассажирском сиденье. В какой-то момент водитель не смог удержать руль, после чего транспортное средство опрокинулось на правую сторону.

После падения ребенок сильно ударился головой. Медики не смогли спасти жизнь маленького пассажира, он скончался в нижегородской больнице.

За нарушение правил дорожного движения на водителя заведено уголовное дело.

Ранее ФАН писал о гибели подростка в Нижегородской области. В ДТП несовершеннолетний пассажир получил смертельные травмы.