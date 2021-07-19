Минобороны РФ проверило готовность полигонов к учениям «Запад-2021» в Белоруссии

Минск, 19 июля. Военные ведомства России и Белоруссии провели проверку мест проведения маневров «Запад-2021» в республике. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Представители оборонных ведомств проехали по всем объектам полигона «Обуз-Лесновский». Там стороны согласовали и наметили практические действия войск во время проведения совместных учений, включая районы развертывания пунктов управления и сосредоточения войск.

Также во время встречи была согласована очередность отработки тренировочных задач, отметил Евкуров. Кроме этого, представители оборонных министерств произвели полную корректировку участвующих в маневрах соединений двух стран.

Ранее сообщалось, что совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» будут проходить в период с 10 по 16 сентября 2021 года на территории Белоруссии и России. Основной целью маневров станет отработка слаженности действий между странами в случае возможной атаки.