Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 13:35
13:34
Политика
Партия Санду получила 63 из 101 мандата в парламенте Молдавии
13:33
Технологии
Роскосмос примет решение об облике российской орбитальной станции до конца июля
13:29
Происшествия
Жительница Новгородской области пойдет под суд за «резиновую квартиру»
13:23
Общество
Первая репетиция Дня ВМФ состоялась в Севастополе
13:22
Общество
Сериал «Перевал Дятлова» будут показывать на HBO Max
13:21
Происшествия
Злоумышленник убил двух человек при стрельбе по медикам в США
13:19
Спорт
Стал известен соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
13:18
Общество
Токаев поручил проработать вопрос поставок и выпуска «Спутника Лайт» в Казахстане
13:18
Шоу-бизнес
Валерия устроила домашний концерт для внучки
13:15
Общество
Дмитрий Песков заявил о намерении привиться от коронавируса
Все новости

Минобороны РФ проверило готовность полигонов к учениям «Запад-2021» в Белоруссии
Армия
Минобороны РФ проверило готовность полигонов к учениям «Запад-2021» в Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Минск, 19 июля. Военные ведомства России и Белоруссии провели проверку мест проведения маневров «Запад-2021» в республике. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Представители оборонных ведомств проехали по всем объектам полигона «Обуз-Лесновский». Там стороны согласовали и наметили практические действия войск во время проведения совместных учений, включая районы развертывания пунктов управления и сосредоточения войск.

Также во время встречи была согласована очередность отработки тренировочных задач, отметил Евкуров. Кроме этого, представители оборонных министерств произвели полную корректировку участвующих в маневрах соединений двух стран.

Ранее сообщалось, что совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» будут проходить в период с 10 по 16 сентября 2021 года на территории Белоруссии и России. Основной целью маневров станет отработка слаженности действий между странами в случае возможной атаки.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны РФ проверило готовность полигонов к учениям «Запад-2021» в Белоруссии
россия минобороны белоруссия запад-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru