Уверенность в финансовом положении не помешала россиянам экономить больше

Чикаго, 19 июля. Российские граждане испытывают оптимизм относительно своего финансового положения, однако не стремятся наращивать траты.

Исследование американской компании NielsenIQ показывает, что порядка половины жителей страны экономят все больше, несмотря на удовлетворенность работой или карьерными перспективами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что индекс потребительского оптимизма в РФ прибавил во II квартале 2021 года один базисный пункт и достиг 90 единиц, но показатель ниже сотни свидетельствует об аккуратном отношении потребителей к финансам и тратам.

Россияне стали лучше оценивать возможности на рынке труда и относиться к собственному материальному положению. Соответствующие показатели выросли до 38% и 49%.

Тем не менее, изменение динамики по указанным критериям не влияет на приверженность населения к экономии средств. Так, 71% опрошенных NielsenIQ тщательно следит за тратами в магазинах и экономит. Порядка 68% участников опроса сообщили о самоограничениях в тратах на развлечения, 67% респондентов отметили более скромное поведение при покупке одежды, а 61% человек экономят на посещении заведений общепита.

Стратегию по экономии средств при оплате коммунальных услуг за пользование электричеством предложил жителям страны эксперт Олег Колобов.