Нараев намерен покинуть пост министра экологии Крыма

Симферополь, 19 июля. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев заявил о планах покинуть занимаемую должность. Об этом он сказал своим заместителям.

Руководитель ведомства выступал во время аппаратного совещания. В ходе процесса он заявил о намерении уйти в отставку. Никаких официальных документов, которые подтверждают этот факт, нет.

Нараев возглавляет министерство с 2014 года. Также он является главным государственным инспектором Крыма.

Ранее вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что организаторов водной блокады привлекут к ответственности. Рабочая группа уже подготовила все необходимые документы.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что хакеры совершили массированную атаку на сайты органов власти Крыма. По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, ситуацию расследуют компетентные органы.