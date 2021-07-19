ОПЕК+: Россия остается в плюсе по всем показателям

По-прежнему в фокусе внимания глобальных массмедиа — положение на эпидемиологическом фронте. На энергетическом — проходит в фоновом режиме, поскольку там никто вроде бы не заражается и не умирает. Но для современной системы мировой экономики ситуация с нефтью, газом, углем и электричеством не менее важна, чем с вакцинацией и летальностью от коронавирусной инфекции.

Поэтому наконец-то достигнутая в воскресенье, 18 июля, договоренность о продлении странами ОПЕК+ соглашения по ограничению нефтедобычи до конца 2022 года окажет на рынки не меньшее воздействие, чем появление нового штамма COVID-19 или новой вакцины. По мнению самих участников переговоров, помесячное увеличение с 1 августа суточной добычи на 400 тыс. баррелей сбалансирует спрос и предложение, зафиксировав цену черного золота в коридоре 65-70 долларов за баррель до конца текущего года. На доковидные уровни добычи предполагается вернуться уже в августе 2022 года, но зафиксировать их — на сентябрь-декабрь.

В данной связи стоит напомнить, что с 1 января по 1 июля баррель марки Brent подорожал более чем на 46% — с 51,41 до 75,12 доллара, что было значительно выше темпов восстановления мировой экономики, замедляло их и заодно разгоняло инфляцию. В российский бюджет 2021 года была заложена «цена отсечения» нефти в 43,3 доллара за баррель, а дополнительные налоги со сверхдоходов «нефтянки» идут не только на пополнение «кубышки» Фонда национального благосостояния (ФНБ), который с начала года вырос только на 4,21 млрд рублей, но и в бюджеты всех уровней, где наблюдаются рекордные профициты.

Так, вместо запланированного дефицита федерального бюджета 2021 г. в 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП) теперь ожидается профицит в размере 200–700 млрд рублей, или 0,2–0,6% ВВП. А с учетом того, что российская квота нефтедобычи теперь по решению ОПЕК+ увеличена до 10 млн баррелей в сутки, эти цифры стоит пересмотреть в сторону увеличения, даже если цена снизится с нынешних 72-75 долларов до указанного выше диапазона в 65-70 долларов за баррель. Кстати, пока рынки прореагировали на достигнутую нефтедобывающими странами договоренность менее активно, чем ожидалось: спрос на энергоносители остается рекордно высоким, а цены на них продолжают оставаться на локальных максимумах с перспективой дальнейшего роста.

ФБА «Экономика сегодня» /

Во многом это связано с гигантской эмиссией крупнейших центробанков мира, за последние 15 месяцев напечатавших, по разным оценкам, денежной массы в эквиваленте от 10 до 15 трлн долларов (на Россию приходится чуть больше 100 млрд долларов) — для поддержания ликвидности рынков. Теперь эти деньги прорываются за дамбы сектора финансовых инструментов, вызывая рост цен в реальном секторе и на потребительских рынках. В этих условиях предполагается рост стоимости сырьевых активов, куда инвестируется все больше «свободных» денег.

Учитывая, что средний лаг между продажей черного золота за рубеж и поступлением экспортной выручки на счета производителя по-прежнему составляет 4-6 месяцев, вторая половина текущего года должна стать для России просто золотой. Проблема только в том, чтобы этот «денежный дождь» и связанный с ним рост внутренних потребительских цен не привели к парадоксальному падению реальных доходов большей части наших сограждан. Пока о планах правительства на этот счет ничего не известно. Но уже с августа можно ожидать каких-то подвижек, тем более необходимых в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.

Свежее решение кабмина о закреплении вице-премьеров в качестве ответственных за ситуацию в федеральных округах не просто совпало по времени с решением ОПЕК+ — уже в ближайшей перспективе оно призвано разгрузить полпредов президента от финансово-экономической повестки дня, позволяя им сосредоточиться на решении актуального комплекса социально-политических вопросов.

Если же рассматривать нынешнее соглашение ОПЕК+ с точки зрения международной позиции России, то оно подтверждает как достигнутые на женевской встрече президентов РФ и США рамочные договоренности о прекращении дальнейшей конфронтации и постепенной нормализации отношений между двумя сверхдержавами, так и эффективное взаимодействие на мировом энергетическом рынке между Москвой и Эр-Риядом при учете интересов крупнейших импортеров сырья и производящих центров мировой экономики в лице Китая и Германии.