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Запасы Огоджинского месторождения в Приамурье выросли вчетверо

  /   Обновлено: 19 июля 2021 12:39
Экономика
Запасы Огоджинского месторождения в Приамурье выросли вчетверо
pixabay.com

Москва, 19 июля. Объем запасов Огоджинского угольного месторождения после переоценки возрос в 4,7 раза. Он составил 386 миллионов тонн полезных ресурсов.

До проведения переоценки утвержденные в 2014 году запасы составляли 82,7 млн тонн, передает «Коммерсантъ».

Это означает необходимость «Ростеха» и «А-Проперти» дополнительно проинвестировать проект. При этом компаниям предстоит в ближайшие годы вложить 130 млрд рублей в развитие своего главного актива — Эльгинского месторождения. Инвестиции в Огоджу за 20 лет могут достичь 107 млрд рублей.

Минэнерго и ФАС ранее предложили установить минимальный уровень продаж угля на бирже. Проект приказа опубликован на официальном сайте ФАС России для ознакомления бизнес-сообщества.

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