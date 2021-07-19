Эфир: Зачем мужчине кулаки и навыки ножевого боя, рассказывает актер Сергей Бадюк



В понедельник, 19 июля, с 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг актера, спортсмена и общественного деятеля Сергея Бадюка.

Гость студии — генеральный директор телеканала, посвященного активному образу жизни и физической культуре «Точка отрыва». В рамках брифинга он рассказывает, как физическая подготовка помогает ему на съемочной площадке и объясняет, насколько важно вовлекать подрастающих юношей в боевые виды спорта.

Сергей Бадюк — ведущий и автор ряда программ, пропагандирующих здоровый образ жизни на телеканалах «Россия-2», «Боец», НТВ, РЕН ТВ, СТС и др. С 2017 года — военный корреспондент-волонтер в Сирии в составе сетевого информационного агентства ANNA-News.