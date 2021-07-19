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Малоимущие дагестанцы получат от главы республики тонну мяса
Общество
Малоимущие дагестанцы получат от главы республики тонну мяса
mcxrd.ru  /  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Махачкала, 19 июля. Малоимущие жители Дагестана на праздник Курбан-байрам получат от имени врио главы региона Сергея Меликова тонну мяса жертвенных животных. Муфтият республики выразил благодарность руководителю субъекта за щедрость и внимание к нуждающимся.

«Курбан-байрам — это праздник заботы и проявления помощи нуждающимся. Выражаем огромную благодарность Сергею Меликову за щедрость и солидарность с мусульманами в эти священные дни. От его имени среди нуждающихся будет роздана одна тонна мяса», — говорится в сообщении религиозной организации.

Курбан-байрам — исламский праздник, который знаменует окончание паломничества в святые места в Саудовской Аравии. В этот день мусульмане всего мира приносят в жертву животных и часть мяса раздают нуждающимся. В Дагестане, как правило, для этих целей используется мелкий рогатый скот.

Ранее ФАН сообщал, что в связи с празднованием Курбан-байрама в Дагестане дни с 18 по 20 июля объявлены выходными. При этом суббота, 17 июля, стала для жителей республики рабочей.

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россия курбан-байрам дагестан меликов дагестанская баранина жертвенное мясо
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