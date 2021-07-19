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Наводнения, ураганы и пожары — кто виноват в климатических катастрофах
Общество
Наводнения, ураганы и пожары — кто виноват в климатических катастрофах
Global Look Press  /  Jochen Tack via www.imago-images/www.imago-images.de

Наводнения и ураганы в Европе — предвестники более серьезных катастроф. Планету ожидают грандиозные паводки, а также рекордная жара из-за новых климатических факторов — глобального потепления, перепадов температур и приливно-отливных аномалий. Об этом заявили исследователи из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ.

Председатель рабочей группы «Международные научные инициативы в Российской Арктике», главный научный сотрудник Института географии РАН, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ Аркадий Тишков в эфире пресс-центра «Патриот» расскажет о причинах разбалансировки климата и прогнозах на будущее.

Эфир пройдет в понедельник, 19 июля, в 16:00.

Напомним, в середине июля в нескольких странах Европы прошли сильнейшие ливни. Особенно пострадали Германия и Бельгия: из-за затоплений погибли больше 200 человек, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Наводнения, ураганы и пожары — кто виноват в климатических катастрофах
Global Look Press  / Xinhua

Ливни в восточной части Аравийского полуострова привели к наводнениям и селям. В Омане и соседних с ним территориях Саудовской Аравии из-за мощных потоков воды разрушены дома, пострадали линии электропередач, причинен значительный ущерб дорожной инфраструктуре и посевам. При этом сильные дожди на территории Эмиратов периодически сменяются песчаными бурями.

В Хабаровском крае паводок смыл мост через реку Ургал. Сильный ливень с ураганом обрушился на Саратов. В Шереметьево 18 рейсов направили в другие аэропорты из-за затопления. В курганском районе ввели режим ЧС из-за засухи.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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