Пьяная мать зарубила сына топором под Тосно

Санкт-Петербург, 19 июля. Будучи в нетрезвом состоянии, женщина ударила сына, легла спать, а утром нашла его мертвым.

Сообщение поступило в полицию накануне вечером. По данным правоохранителей, 67-летняя пенсионерка утверждала, что нашла сына мертвым и всего в крови. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа осмотрела место преступления и изъяла орудие убийства.

В ходе проверки выяснилось, что накануне родственники сильно повздорили. В пылу ссоры, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мать схватила топор и ударила им своего 40-летнего сына по голове, после чего отправилась спать. Обнаружив утром мертвое тело, женщина сообщила в полицию.

Пенсионерку уже задержали. Следователи потребовали от суда заключения подозреваемой под стражу.

Уроженца Саратовской области приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство трех человек.