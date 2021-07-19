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Пьяная мать зарубила сына топором под Тосно
Происшествия
Пьяная мать зарубила сына топором под Тосно

Санкт-Петербург, 19 июля. Будучи в нетрезвом состоянии, женщина ударила сына, легла спать, а утром нашла его мертвым.

Сообщение поступило в полицию накануне вечером. По данным правоохранителей, 67-летняя пенсионерка утверждала, что нашла сына мертвым и всего в крови. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа осмотрела место преступления и изъяла орудие убийства.

В ходе проверки выяснилось, что накануне родственники сильно повздорили. В пылу ссоры, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мать схватила топор и ударила им своего 40-летнего сына по голове, после чего отправилась спать. Обнаружив утром мертвое тело, женщина сообщила в полицию.

Пенсионерку уже задержали. Следователи потребовали от суда заключения подозреваемой под стражу.

Уроженца Саратовской области приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство трех человек.

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убийство задержание состояние аффекта
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