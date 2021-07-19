Замглавы МЧС Денисов назвал стабильно непростой ситуацию с лесными пожарами в Якутии

Якутск, 19 июля. Заместитель Министра МЧС РФ Илья Денисов отметил, что сотрудники спасательных служб прилагают все усилия, чтобы не допустить распространение пламени рядом с населенным пунктом.

Денисов отметил, что на территории региона дует сильный ветер, который может привести к увеличению площади пожара. В настоящее время специалисты успешно сдерживают пламя при помощи техники. Сотрудникам МЧС также уже удалось сбить верховой пожар в одном из районов республики.

Спасатели задействовали все доступные силы, чтобы оперативно бороться с огнем. Были задействованы как наземные отряды, так и авиация в виде самолетов-амфибий Бе-200, которые способны набирать внушительное количество воды за непродолжительное время.