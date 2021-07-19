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Фильм «Черная Вдова» продолжает лидировать в российском прокате после вторых выходных

  /   Обновлено: 19 июля 2021 12:33
Общество
Фильм «Черная Вдова» продолжает лидировать в российском прокате после вторых выходных
Кадр из фильма «Черная Вдова»

Москва, 19 июля. Фантастический боевик «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли стал лидером российского кинопроката вторые выходные подряд.

Новая лента из киновселенной Marvel появилась на экранах российских кинотеатров 8 июля. Согласно данным сайта kinobusiness.com, в период с 15 по 18 июля «Черная Вдова» собрала в России 123 миллиона рублей.

На втором месте после фильма с Йоханссон оказалась лента «Космический джем: Новое поколение», заработавшая 81 миллион рублей в российском прокате. Третье место занял мультфильм «Лука» с результатом 24,2 миллиона рублей, а четвертое — «Круэлла», собравшая 12,6 миллиона по итогам выходных. Пятым стал российский фильм «Бендер: Золото империи», в копилку которого зрители отдали 11,6 миллиона рублей, передает «Мир 24».

Режиссер «Черной Вдовы» Кейт Шортланд объяснила, почему в ленте не появился Железный человек. Создатели решили, что главная героиня должна справляться с трудностями без поддержки.

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йоханссон фильм черная вдова
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