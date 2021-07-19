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Эфир: Что потерял и приобрел туристический Петербург в пандемию
Общество
Эфир: Что потерял и приобрел туристический Петербург в пандемию
pixabay.com  / 

В понедельник, 19 июля, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная туристическому потенциалу Петербурга.

Пандемия сократила туристический поток в Санкт-Петербург в три раза — с 10,5 млн в 2019 году до 3 млн в 2020-м. Каковы будут туристические итоги в 2021 году? Прибавит ли жаркое лето желающих посетить Северную Венецию? Третья волна пандемии завершается или власти введут новые санитарные ограничения? Будут ли развивать в Петербурге медицинский туризм?

На эти и другие вопросы на брифинге в пресс-центре «Патриот» отвечает председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов и представители туристического бизнеса.

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