Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 15:07
15:04
Общество
Турция может закрыть границы из-за распространения штамма COVID-19 «Дельта»
15:03
Общество
Названа основная проблема развития экотуризма в некоторых регионах России
15:02
Политика
«Я улыбнулась»: Поклонская вновь заговорила о новом месте работы
15:02
Происшествия
Жительница Москвы отказалась от годовалой дочери и оставила ее в хостеле мужу
15:02
Происшествия
Торговый центр полыхает в подмосковной Истре
15:00
Армия
Anti-Bellum: НАТО создает антироссийскую стратегию по методам нацистской Германии
14:59
Происшествия
Силовики в срочном порядке закопали тюремный бункер в Ленобласти
14:59
Общество
В начале недели воздух в Дагестане прогреется до 43 градусов
14:59
Общество
Петербург могут сделать центром российского туризма
14:58
Весь мир
Заседание Совбеза и столкновения в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 12 по 18 июля
Все новости

Совфед предложил ужесточить процедуру ТО. События дня
Общество
Совфед предложил ужесточить процедуру ТО. События дня
pxhere.com  / 

Мишустин назначил кураторов федеральных округов

Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавит зампред правительства Марат Хуснуллин, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В числе курируемых вопросов будут разработка и реализация инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закрепленной территории, а также вопросы госрегулирования в сфере предоставления регионам финансовой помощи. Михаил Мишустин в ходе совещания подчеркнул, что вся работа вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов должна быть направлена на реализацию национальных целей на вверенных территориях, их социальное развитие и обеспечение экономического роста.

Совфед РФ предложил ужесточить процедуру ТО

Совфед предложил ужесточить процедуру ТО. События дня
pxhere.com  / 

Как пишет «Коммерсантъ», комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство собственный план реформирования системы техосмотра (ТО) транспортных средств, в котором предлагается ужесточить существующие правила. Водителей обяжут возить диагностическую карту с собой и предъявлять инспектору. В случае отсутствия документа предусмотрен штраф в 500 рублей. Также сенаторы предлагают перенести срок реализации поправок в КоАП на 1 октября текущего года. Изменения были внесены в 2019 году и должны вступить в силу с 1 марта 2022 года. Согласно поправкам, если диагностическая карта, подтверждающая прохождение техосмотра, не оформлена, владелец получит штраф в размере 2000 рублей при фиксации нарушения дорожной камерой.

Фрегат «Адмирал Горшков» прошел испытания

Совфед предложил ужесточить процедуру ТО. События дня
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием поразила цель на расстоянии свыше 350 километров. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи махов. В ведомстве отметили, что комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.

Намаз по случаю Курбан-байрама пройдет онлайн

Совфед предложил ужесточить процедуру ТО. События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Власти Петербурга заявили о закрытии мечетей и молельных домов на Курбан-байрам. В этом году праздничный намаз пройдет онлайн. Мечети и молельные дома Северной столицы не будут работать в этот праздник из-за риска распространения коронавируса. Время наступления всех мусульманских праздников рассчитывают по исламскому лунному календарю. Курбан-байрам отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Время празднования в России и в других странах может немного отличаться.

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Совфед предложил ужесточить процедуру ТО. События дня
ислам курбан-байрам петербург марат хуснуллин мишустин адмирал горшков техосмотр совфед рф циркон пандемия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru