Совфед предложил ужесточить процедуру ТО. События дня

Мишустин назначил кураторов федеральных округов Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавит зампред правительства Марат Хуснуллин, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В числе курируемых вопросов будут разработка и реализация инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закрепленной территории, а также вопросы госрегулирования в сфере предоставления регионам финансовой помощи. Михаил Мишустин в ходе совещания подчеркнул, что вся работа вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов должна быть направлена на реализацию национальных целей на вверенных территориях, их социальное развитие и обеспечение экономического роста.

Совфед РФ предложил ужесточить процедуру ТО pxhere.com / Как пишет «Коммерсантъ», комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство собственный план реформирования системы техосмотра (ТО) транспортных средств, в котором предлагается ужесточить существующие правила. Водителей обяжут возить диагностическую карту с собой и предъявлять инспектору. В случае отсутствия документа предусмотрен штраф в 500 рублей. Также сенаторы предлагают перенести срок реализации поправок в КоАП на 1 октября текущего года. Изменения были внесены в 2019 году и должны вступить в силу с 1 марта 2022 года. Согласно поправкам, если диагностическая карта, подтверждающая прохождение техосмотра, не оформлена, владелец получит штраф в размере 2000 рублей при фиксации нарушения дорожной камерой.

Фрегат «Адмирал Горшков» прошел испытания Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием поразила цель на расстоянии свыше 350 километров. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи махов. В ведомстве отметили, что комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.