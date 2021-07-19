Тела двух сотрудников посольства КНДР найдены в Подмосковье

Московская область, 19 июля. Силовики пытаются выяснить подробности смерти двух сотрудников дипломатической миссии КНДР. Как стало известно ФАН, тела погибших были найдены в реке Пахра, в 500 метрах от берега.

В дежурную часть полиции Раменского городского округа поступило сообщение об исчезновении двух граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Водолазы обнаружили их тела спустя сутки, 16 июля, в 500 метрах от берега в реке Пахра, возле села Зеленая Слобода.

По данному факту стражами порядка была организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Погибшие являются гражданами КНДР, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Им было по 56 лет. По предварительным данным, они приехали на речку для того, чтобы принять водные процедуры. В какой-то момент оба пошли ко дну».

Погибших искали около суток. На извлеченных из воды телах не было обнаружено каких-либо телесных повреждений, которые могли бы указывать на криминальный характер их смерти. После осмотра медики пришли к предварительному выводу, что мужчины погибли в результате утопления. Однако точку в причинах смерти работников дипломатической миссии покажет лишь судебно-медицинская экспертиза. Сейчас их тела находятся в морге.