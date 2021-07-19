Роспотребнадзор назвал естественными изменения в геноме коронавируса

Москва, 19 июля. Изменения в геноме коронавируса естественны, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Однако если не вакцинироваться, каждый новый вариант COVID-19 будет более заразным. Чтобы не дать коронавирусу видоизменяться, следует прививаться, отметил Александр Семенов. В целом появление новых штаммов инфекции — это естественный процесс.

«Если мы не будем ограничивать распространение коронавируса, то каждое новое изменение в геноме, каждый новый вариант вируса будет более заразен и заражать большее количество людей», — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Россиянам ранее рассказали, как сдавать тесты на антитела к коронавирусу. Нужно обращаться в одни и те лаборатории. В России доступно около 150 тест-систем. Они отличаются чувствительностью, возможностью количественной и качественной оценки уровня антител. Каждая лаборатория использует определенную тест-систему.