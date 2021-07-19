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Вирусолог оценил разработку биочипа, выявляющего коронавирус
Общество
Вирусолог оценил разработку биочипа, выявляющего коронавирус
Федеральное агентство новостей  / 

Чем совершеннее методы выявления опасной инфекции в человеческом организме, тем лучше. Таким мнением с ФАН поделился вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко. Специалист прокомментировал сообщение о разработке Роспотребнадзором специального биочипа, предназначенного для тестирования на актуальные возбудители внебольничных пневмоний, в том числе на коронавирус.

О новом способе лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, биочипе, Роспотребнадзор заявил 19 июля. Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной разрабатывает устройство, которое позволит выявлять пациентов с пневмонией, в том числе и с COVID-19. Специалисты планируют дать характеристику региональным особенностям и этиологической структуре внебольничных пневмоний, на основе этих данных и будет создан биочип.

«Чем совершеннее методы выявления инфекции — тем лучше. Есть разные способы как определения коронавируса, так и выявления антител, все они доказали свою эффективность, поэтому разработка новых методов только поможет в борьбе с пандемией», — считает Александр Бутенко.

Вирусолог оценил разработку биочипа, выявляющего коронавирус
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Вирусолог отмечает, что в России практики применения биочипов еще не было, поэтому, прежде чем делать какие-либо выводы, нужно дождаться более полной информации о данном способе выявления вируса.

«Биочипы внедряются в организм человека для определения маркеров различных вирусов. Более полной информации пока нигде не дается, но, прежде чем делать какие-то выводы, нужно дождаться деталей этой разработки, а уже потом комментировать», — добавил специалист.

Врач Евгений Ковалев ранее назвал простой способ снизить риск заражения COVID-19 в десятки раз. Переболевшие COVID-19 люди, которые затем были вакцинированы, получают «фантастический титр антител с защитой от всех известных штаммов коронавируса». По словам медика, такой человек при рутинном контакте и стандартной вирусной нагрузке не заболеет инфекцией.

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